TAUX-Le rendement des OAT grimpe après les violences du week-end en France

Les rendements obligataires de la France grimpent lundi dans la matinée, après un week-end marqué par des violences et des pillages dans les rues des principales villes du pays, en marge des manifestations où se mêlaient revendications des lycéens et mécontentement face à la hausse du coût de la vie.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR progresse de 6,6 points de base pour s'établir à 4,8467%, contrairement à son équivalent allemand de même échéance, qui n'affiche que de légères fluctuations lors des premières transactions de la séance.

L'écart avec le rendement des obligations d'État allemandes, un indicateur de marché de la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française, se creuse à nouveau, pour s'établir à 143 points de base (pdb).

Les craintes d'instabilité politique viennent s'ajouter à une situation financière déjà tendue, alors que l'Assemblée nationale débat actuellement d'un projet de budget pour 2027 dont l'avenir est incertain.

"Ce week-end ajoute une couche supplémentaire de risque politique pour les marchés", estiment les analystes de Deutsche Bank dans une note publiée lundi.

(Rédigé par Diana Mandiá; édité par Benoit Van Overstraeten)