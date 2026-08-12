Taux : le CPI offre un répit aux T-Bonds, le '10 ans' japonais se tend

Le "CPI" américain ne déçoit pas, mais ne rassure pas non plus : la réaction des marchés obligataires demeure limitée, malgré un net basculement du consensus en faveur d'un statu quo sur les taux US mi-septembre. Wall Street salue le fait que l'inflation américaine ressort conforme aux attentes, en léger repli globalement à 3,4% mais avec une progression séquentielle qui démontre que les braises ne sont pas éteintes.

Elles le sont d'autant moins que les prix de l'énergie sont maintenus à un niveau artificiellement bas par des dizaines de communiqués de Donald Trump (depuis 8 avril dernier) faisant espérer une réouverture prochaine ("l'affaire de quelques jours") d'Ormuz... qui se trouve démentie à chaque fois.

Au bout de 3 déceptions, les investisseurs devraient se montrer sceptiques... mais au bout de 30 "accords imminents" imaginaires, il y a toujours des vendeurs à découvert pour surfer sur le prochain message optimiste (forcément !) sur "Truth Social"... qui sera peut-être le bon cette fois-ci.

Les prix à la consommation progressent de 0,2% en juillet en séquentiel mais reculent de -0,1% sur 12 mois : les prix en données "core" retombent à 2,50% alors qu'en réalité, la hausse de l'énergie, notamment le diesel, est en train de se diffuser à l'ensemble des secteurs économiques, et y compris les "services" (le transport sous toutes ses formes en fait partie : le diesel est à 145 USD le baril).

Mais ne pas creuser le sujet et se limiter aux données brutes permet d'écarter un peu plus (après le NFP jugé "faible") l'hypothèse d'un relèvement des taux de la banque centrale lors de sa réunion de septembre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs évaluent désormais à 55% la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés : la veille, le marché mettait la possibilité d'une hausse des taux et celle d'un statu quo à égalité.

Si le Nasdaq ( 0,6%) semble prendre le "CPI" pour argent comptant, le marché obligataire se montre plus circonspect : le "30 ans" reste quasi inchangé (-0,5Pt de base à 5,237%), le "10 ans" efface 3Pts à 4,668%, le "2 ans" -4,8Pts à 4,1900%.

En Europe, les évolutions restent de faible ampleur et parfois contradictoires : le "Bund" efface -1,9Pt à 3,158%, nos OAT se dégradent de 0,4Pt à 3,9810%, les Bonos espagnols restent figés à 3,602%, les BTP italiens se détendent de -2Pts vers 3,9400%.

Côté géopolitique, la situation au Moyen-Orient reste volatile : une source iranienne de haut rang indique qu'aucun progrès n'a été réalisé dans les discussions visant à relancer l'accord intérimaire conclu en juin et à définir un calendrier pour sa mise en oeuvre.

Dans le même temps, les attaques contre le transport maritime se poursuivent et seuls 6 navires ont franchi Ormuz mardi (5% du trafic normal).

La nuit dernière, le marché obligataire nippon a vécu une nouvelle journée inconfortable : le "10 ans" a pris 3,3Pts à 2,853%, le "30 ans" a refranchi les 4,00% haut la main avec 4,5Pts à 4,004% (pire score depuis le 9 juillet)... et le "40 ans" 4,3Pts à 4,056%