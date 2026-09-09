Taux : le '30 ans' US à 5,300% (mai 2007), spread OAT/Bund a 90Pts (record)

Les marchés obligataires mondiaux évoluent de façon divergentes à travers le monde : relative résilience initiale pour les T-Bonds US, légère embellie au Japon, franche lourdeur et nouveaux plancher de près de 20 ans en Europe, avec des rendements qui ont franchi la cote d'alerte. Puis tout s'est dégradé -y compris aux US- avec l'annonce de nouvelles frappes iraniennes -de rétorsion- en fin d'après midi : Téhéran affirme avoir touché 10 navires occidentaux après que Trump ait ordonné de couler 5 3 pétroliers iraniens.

Cette escalade avait laissé les marchés relativement indifférents la veille, il semble qu'une prise de conscience se manifeste : pour ne rien arranger, les rebelles Houthis affirment avoir frappé des installations saoudiennes (raffineries) situées au bord de la Mer Rouge.

Cela tombe mal, en cette veille de réunion de la BCE : cela exacerbe une tension déjà palpable ce matin ( 5Pts de base en moyenne) et qui atteint ce soir 8,4Pts sur les Bunds à 3,439%, 12Pts sur nos OAT à 4,343%, 8Pts sur les BTP italiens à 4,2820%.

Pour mémoire, le "10 ans" grec affiche 4,121%, soit 8Pts, mais -22Pts par rapport à nos OAT.

On note au passage que le "spread" OAT/Bund ( 3,5Pts) vient de franchir le cap des 90Pts, ce qui représente le pire écart observé depuis la dissolution de juin 2024.

Outre-Manche, c'est également l'alerte rouge avec des Gilts qui se tendent de 9,5Pts vers 5,268%, pulvérisant pour la 3ème séance consécutive le précédent record des 5,1800% de la mi-mai.

Les raisons de cette débâcle des émissions libellées en Euro pourrait être liée à la réunion de la BCE demain (hausse de 25Pts attendue à 99%) mais le plongeon des "Gilts" démontre que la raison se situe ailleurs, avec le franchissement de la résistance des 101 USD par le Brent et des 96 USD par le WTI (un plus haut depuis le "pic" du 3 juin dernier).

Cette poussée des cours alimente les inquiétudes quant à une inflation plus persistante qu'anticipée et pourrait compliquer la tâche de la Fed, prise entre son rôle de préservation de la valeur du Dollar (contrôle de la stabilité des prix) et les injonctions de Trump à baisser les taux, en pleine flambée des prix énergétiques, avec très peu de signes précurseurs de récession (le dernier argument pour maintenir le statu quo lors du FOMC de mercredi prochain).

Le rendement du T-Bond américain à 10 ans se tend de 4,5Pts à 4,85%, le "30 ans" affiche 4,6Pts à 5,300% (il pulvérise la résistance des 5,180% d'octobre 2023, affiche son pire score depuis mai 2007, égale ses niveaux records de mai 2006 et mai 2004), le "2 ans" 3,2Pts à 4,430%.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance demain des inscriptions hebdomadaires au chômage, des prix à la production, des reventes de logements existants et des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.

Le principal rendez-vous de la semaine interviendra vendredi à 14h30 avec la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) d'août. Le consensus table sur une hausse de 0,4% sur un mois et de 3,4% sur un an.

Hors alimentation et énergie, les prix sont attendus en progression de 0,2% sur un mois et de 2,4% sur un an.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sera également publié lors de la dernière séance de cette semaine : avec un gallon de diesel à plus de 8 USD en Californie, une hausse de 50% du "sans plomb" en 12 mois au Texas, il faut s'attendre à des attentes médiocres de la part des ménages les moins favorisés.