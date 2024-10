Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : l'embellie se confirme à 24H de la réunion de la BCE information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 17:59









(CercleFinance.com) - Nette embellie sur les bons du Trésor en Europe à la veille de la décision très attendues de la Banque centrale européenne qui devrait réduire le loyer de l'argent (les difficultés de l'Allemagne menacent la croissance dans l'ensemble de la zone euro).



Les commentaires de la patronne de la BCE lors de la conférence de presse seront également disséqués avec zèle.

Sur nos marchés obligataires, le rendement du Bund allemand à dix ans se détend de 4,7 points de base à 2,18% et celui des OAT françaises de -4,5Pts à 2,918%, les BTP italiens de -5,6Pts à 3,404%.



La bonne surprise du jour, c'est le net repli des prix à l'importation aux Etats-Unis : ils ont signé en septembre leur plus fort repli depuis décembre 2023, sous la pression des prix du pétrole et des produits alimentaires, confirmant la récente tendance du ralentissement de l'inflation.



Les prix à l'import ont diminué de 0,4% le mois dernier après une baisse de 0,2% en août, selon les statistiques publiées mercredi par le Département du Travail.



Sur les 12 mois à fin septembre, ils accusent un recul de 0,1%, après des hausses de 0,8% en août et 1,6% en juillet.



En septembre, les prix pétroliers importés ont chuté de 7,1%, tandis que les prix de l'alimentation ont baissé de 1,5%.



Les prix à l'exportation ont de leur côté reculé de 0,7% le mois dernier, après une baisse de 0,9% en août.



Au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,7% sur la période de 12 mois se terminant en septembre 2024, un taux annuel en chute de 0,5 point par rapport à celui observé le mois précédent, d'après l'office national de statistiques.

Les 'Gilts' en profitent pour effacer -6,5Pts à 4,100%, contre 4,2400% vendredi.



