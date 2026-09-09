Taux français : les rendements de la dette souveraine à un pic de près de 20 ans

Drapeau français sur ciel d'orage. (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

Les rendements obligataires grimpent mercredi en France, poursuivant une tendance qui s'est accentuée ces dernières semaines et qui a propulsé les coûts de financement de la deuxième économie de la zone euro à des niveaux jamais vus depuis près de 20 ans.

Vers 12h30, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR prend 8,5 points de base pour s'établir à 4,3067%, un niveau qui n'avait plus été observé depuis l'automne 2008, à l'époque de la crise financière mondiale.

Son équivalent du titre à 30 ans FR10YT=RR grimpe également, gagnant près de 5 points de base à 5,02% et dépassant ainsi le seuil des 5% autour duquel il oscille depuis le début du mois, une première également depuis 2008.

En Allemagne, dont les obligations d'État servent de référence dans la zone euro, les rendements sont également en nette hausse : celui du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR prend 6 points de base à 3,4174%, tandis que celui du titre à deux ans DE10YT=RR gagne 7,3 points de base à 3,0532%.

Les rendements de la dette souveraine restent élevés à l'échelle mondiale et la nouvelle hausse des prix du pétrole, avec les craintes inflationnistes qui l'accompagnent, contribue à mettre davantage sous tension le marché obligataire.

En France, le débat budgétaire de cet automne pèse également, et fera l'objet d'une attention particulière de la part des investisseurs, qui craignent que la dette publique déjà élevée ne s'envole encore davantage à l'élection présidentielle de 2027.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)