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Taux de la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
information fournie par Boursorama 30/04/2026 à 14:36

Sans surprise la BCE a maintenu ses taux au niveau actuel. Dans sa conférence de presse, Christine Lagarde dervrait mettre l'accent sur la “gradualité” et “l'optionnalité” dans les communications de la BCE dans un contexte incertain marqué par une possible résurgence de l'inflation, avec l'objectif d'éviter que la banque ne soit distancée tout en protégeant la croissance économique.

Banques centrales
BCE
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

1 commentaire

  • 15:20

    Toujours dans une politique de réaction, de petits pas.Rien de pro actif. Avant même qu'elle ne s'exprime nous savons qu'elle n'a rien à dire sinon qu'elle suivra la fed et les états unis d'Amérique comme à l'accoutumée.

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