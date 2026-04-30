Taux de la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde information fournie par Boursorama • 30/04/2026 à 14:36









Sans surprise la BCE a maintenu ses taux au niveau actuel. Dans sa conférence de presse, Christine Lagarde dervrait mettre l'accent sur la “gradualité” et “l'optionnalité” dans les communications de la BCE dans un contexte incertain marqué par une possible résurgence de l'inflation, avec l'objectif d'éviter que la banque ne soit distancée tout en protégeant la croissance économique.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.