Sans surprise la BCE a maintenu ses taux au niveau actuel. Dans sa conférence de presse, Christine Lagarde dervrait mettre l'accent sur la “gradualité” et “l'optionnalité” dans les communications de la BCE dans un contexte incertain marqué par une possible résurgence de l'inflation, avec l'objectif d'éviter que la banque ne soit distancée tout en protégeant la croissance économique.
Taux de la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
information fournie par Boursorama 30/04/2026 à 14:36
A lire aussi
-
Selon un responsable du FBI, les pirates informatiques chinois risquent d'être arrêtés aux États-Unis s'ils s'y rendent
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens L'écosystème de piratage à la demande mis en place par le gouvernement chinois ... Lire la suite
-
Mali: blocus jihadiste sur la capitale Bamako, hommage sous haute sécurité au ministre de la Défense tué
Les jihadistes du JNIM ont commencé jeudi à imposer un blocus routier sur la capitale malienne Bamako où un hommage sous haute sécurité a été rendu au ministre de la Défense, Sadio Camara, tué dans les attaques pendant le weekend contre des positions stratégiques ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a clôturé en hausse jeudi avant le pont du 1er-Mai, tirée par Engie qui a compensé le recul des banques et des constructeurs automobiles, sur fond de forte volatilité des cours du pétrole. En baisse depuis lundi, l'indice du CAC 40 a repris 42,71 ... Lire la suite
-
Selon Ackman, les investisseurs particuliers seraient à l'origine de la chute soudaine d'un nouveau fonds fermé
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Le milliardaire Bill Ackman a imputé jeudi aux investisseurs particuliers la chute soudaine, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer