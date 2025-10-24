 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 189,33
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tassement de près de 3% de l'ANR par action pour Wendel
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 08:42

Wendel affiche un actif net réévalué (ANR) 'fully diluted' au 30 septembre 2025 de 163 euros par action, en recul de 2,8% depuis juin, reflétant la baisse du titre Bureau Veritas au cours du troisième trimestre de l'année.

Afin de refléter sa génération récurrente de flux de trésorerie, le groupe a décidé de verser un dividende intérimaire de 1,50 euro en novembre au titre de 2025, correspondant à environ un tiers du dividende total versé pour l'exercice précédent.

Wendel annonce par ailleurs être entré en négociations exclusives pour prendre une participation majoritaire dans Committed Advisors, société de gestion globale 'offrant des solutions aux investisseurs recherchant de la liquidité sur leurs actifs de Private Equity'.

A la suite de cette acquisition, Wendel Investment Managers (WIM) devrait désormais gérer plus de 46 milliards d'actifs et devrait dépasser 2001 MEUR de revenus liés aux commissions en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.

Valeurs associées

WENDEL
80,8500 EUR Euronext Paris +0,37%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    ENI: fort rebond du bénéfice net au troisième trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.10.2025 10:16 

    Le géant italien des hydrocarbures ENI a vu son bénéfice net progresser de 54% au troisième trimestre, à 803 millions d'euros, "les effets positifs de la croissance de la production (...) ayant compensé la baisse des prix du brut et les fluctuations des taux de ... Lire la suite

  • mersen (Crédit: / Mersen)
    Mersen décroche en Bourse, plombé par son avertissement
    information fournie par Zonebourse 24.10.2025 10:12 

    L'action Mersen dévisse vendredi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste des composants électriques et des matériaux avancés accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC Mid & Small au lendemain d'un avertissement sur ses résultats annuels. Vers

  • La championne Julia Simon médaille d'or aux mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse), le 18 février 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )
    La championne de biathlon Julia Simon jugée pour vol et escroquerie
    information fournie par AFP 24.10.2025 10:11 

    La championne de biathlon Julia Simon est arrivée vendredi matin au tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) où elle doit répondre de soupçons de fraude à la carte bancaire aux dépens de deux personnes. A un peu plus de trois mois des Jeux olympiques d'hiver ... Lire la suite

  • wendel logo (Crédit: / Wendel)
    Wendel dévoile un repli de l'actif net réévalué et l'acquisition de Committed Advisors
    information fournie par AOF 24.10.2025 10:01 

    (AOF) - A l'occasion de la publication de son point d'activité pour troisième trimestre, Wendel a annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank