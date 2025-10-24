Tassement de près de 3% de l'ANR par action pour Wendel
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 08:42
Afin de refléter sa génération récurrente de flux de trésorerie, le groupe a décidé de verser un dividende intérimaire de 1,50 euro en novembre au titre de 2025, correspondant à environ un tiers du dividende total versé pour l'exercice précédent.
Wendel annonce par ailleurs être entré en négociations exclusives pour prendre une participation majoritaire dans Committed Advisors, société de gestion globale 'offrant des solutions aux investisseurs recherchant de la liquidité sur leurs actifs de Private Equity'.
A la suite de cette acquisition, Wendel Investment Managers (WIM) devrait désormais gérer plus de 46 milliards d'actifs et devrait dépasser 2001 MEUR de revenus liés aux commissions en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.
Valeurs associées
|80,8500 EUR
|Euronext Paris
|+0,37%
A lire aussi
-
Le géant italien des hydrocarbures ENI a vu son bénéfice net progresser de 54% au troisième trimestre, à 803 millions d'euros, "les effets positifs de la croissance de la production (...) ayant compensé la baisse des prix du brut et les fluctuations des taux de ... Lire la suite
-
L'action Mersen dévisse vendredi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste des composants électriques et des matériaux avancés accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC Mid & Small au lendemain d'un avertissement sur ses résultats annuels. Vers
-
La championne de biathlon Julia Simon est arrivée vendredi matin au tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) où elle doit répondre de soupçons de fraude à la carte bancaire aux dépens de deux personnes. A un peu plus de trois mois des Jeux olympiques d'hiver ... Lire la suite
-
(AOF) - A l'occasion de la publication de son point d'activité pour troisième trimestre, Wendel a annoncé être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer