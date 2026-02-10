Target réorganise une partie de sa direction afin de renouer avec la croissance
Le distributeur américain indique que Lisa Roath, qui occupait jusqu'ici le poste de directrice du merchandising pour l'alimentation, les produits du quotidien et la beauté, a été promue au poste de directrice opérationnelle.
Le groupe de Minneapolis, qui compte près de 2 000 supermarchés, ajoute que Cara Sylvester a été nommée de son côté en tant que directrice du merchandising, après avoir occupé précédemment les fonctions de directrice de l'expérience-client.
Leurs prises de fonctions seront effectives le 15 février.
Il est prévu, dans le cadre de cette réorganisation, que le directeur commercial Rick Gomez quitte la société et que Jill Sando, la directrice du merchandising pour les vêtements, la maison et les accessoires, parte à la retraite après 29 ans passés au sein du groupe.
Tous ces changements interviennent alors que Target a fait état de 500 suppressions de postes hors magasins devant s'accompagner d'un renforcement des équipes en rayon, une stratégie visant à corriger des dysfonctionnements opérationnels et à reconquérir des clients insatisfaits, dans un contexte de concurrence accrue et de baisse des ventes.
Le groupe, qui publiera ses résultats annuels le 3 mars prochain, a confirmé à l'occasion ses objectifs pour l'exercice 2025, qui prévoient notamment un BPA ajusté de l'ordre de sept à huit dollars sur l'ensemble de l'exercice.
Suite à ces annonces, le titre avançait de 0,6% mardi matin en cotations avant-Bourse à Wall Street.
