Target progresse après que Gordon Haskett a relevé sa recommandation à "acheter"

13 janvier - ** Les actions du distributeur Target TGT.N ont augmenté de près de 1 % à 107,20 $ avant le marché
** Gordon Haskett passe de "hold" à "buy"; PT à 140 $
** Gordon Haskett estime que la combinaison de comparaisons favorables d'une année sur l'autre, d'une attention interne renouvelée à l'expérience en magasin et au marchandisage, et de vents favorables macroéconomiques plus larges aidera à redresser les ventes et à stimuler la croissance des bénéfices.
** Avec un nouveau PDG et une orientation renouvelée, TGT semble avoir touché le fond et est positionnée pour un redressement, selon le courtier.
** 11 des 40 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 23 à "conserver" et 6 à "vendre"; le PT médian est de 98 $ - Données LSEG
** TGT a chuté de ~28% en 2025
