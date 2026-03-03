 Aller au contenu principal
Target prévoit des ventes annuelles supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Target TGT.N a prévu des ventes annuelles supérieures aux estimations mardi, alors que le distributeur se prépare à une nouvelle ère sous la direction du directeur général Michael Fiddelke, en pariant sur la demande pour des catégories telles que l'habillement dans ses magasins, ainsi que sur les bénéfices tirés des récents efforts de réduction des coûts et de son activité publicitaire.

La société prévoit une croissance des ventes nettes de 2 % en 2026, par rapport aux attentes d'une hausse de 1,76 %, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

TARGET
113,160 USD NYSE -0,52%
