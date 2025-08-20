Target-Michael Fiddelke nommé DG, baisse des ventes plus faible que prévu au T2

Target TGT.N a nommé mercredi Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornell, tout en déclarant avoir dépassé les attentes pour le premier semestre, citant une reprise de la fréquentation de ses magasins.

Michael Fiddelke, au sein du groupe depuis deux décennies et jusqu'à présent directeur des opérations, entrera en fonction comme directeur général le 1er février 2026. Brian Cornell basculera quant à lui au poste de président exécutif, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

Michael Fiddelke, 49 ans, a déclaré que ses trois priorités étaient d'améliorer la qualité des produits, la valeur et le style proposés par Target, d'assurer une expérience d'achat plus cohérente et d'intégrer davantage de technologie dans tous les aspects de l'activité.

"Mon objectif numéro un est de nous ramener sur la voie de la croissance", a déclaré Michael Fiddelke lors d'une conférence de presse sur les résultats.

Au deuxième semestre, le détaillant américain a enregistré une baisse de 1,9% des ventes comparables, inférieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur une baisse de 3%.

La fréquentation des magasins s'est quant à elle améliorée, passant d'une baisse de 2,4% au premier trimestre à une baisse de 1,3% au deuxième trimestre.

Target a fait état d'un chiffre d'affaires net de 25,21 milliards de dollars (21,66 milliards d'euros) pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations qui tablaient sur 24,93 milliards de dollars selon les données LSEG.

"Nous devons aller plus vite, beaucoup plus vite", a ajouté Michael Fiddelke.

Au cours de l'année écoulée, le groupe a eu du mal à maintenir une croissance constante de ses ventes, tout en faisant face à des boycotts et de poursuites judiciaires liés à ses pratiques en termes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI).

Le groupe a par ailleurs maintenu ses prévisions annuelles, après les avoir abaissées en mai en raison de la faible demande pour ses produits discrétionnaires comme les vêtements et l'électronique.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)