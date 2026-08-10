Target Hospitality en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** L'action de la société d'hébergement pour travailleurs Target Hospitality TH.O progresse de 9,4% à 18,07 dollars en pré-ouverture ** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 , les portant à une fourchette comprise entre 410 et 420 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 370 à 380 millions de dollars

** TH affiche un chiffre d’affaires de 86 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 79,3 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce l’attribution de contrats pluriannuels d’une valeur totale de plus de 1,4 milliard de dollars, représentant plus de 9 000 lits dans son segment Workforce Hospitality Solutions

** Le directeur général Brad Archer affirme que TH est en mesure de se lancer dans son plus grand programme de croissance jamais envisagé après avoir obtenu une nouvelle ligne de crédit de 660 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année