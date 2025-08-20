 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Target: chute de 20% du BPA au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 13:47

(Zonebourse.com) - Target dévoile au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté en chute de 20% à 2,05 dollars, le groupe pointant des pressions persistantes liées aux droits de douane et à d'autres coûts qui ont affecté son activité.

Le distributeur alimentaire à bas prix précise que ces pressions ont été en partie contrebalancées par une gestion des dépenses rigoureuse et des gains d'efficacité, et que son taux de marge opérationnelle s'est tassé de 1,2 point à 5,2%.

Son chiffre d'affaires a diminué de 0,9% à 25,2 milliards de dollars, avec un recul des ventes comparables de 1,9%, une chute de 3,2% des ventes en magasins ayant été en partie compensée par une augmentation de 4,3% des ventes numériques.

Pour l'ensemble de l'année en cours, la direction de Target confirme anticiper une baisse 'dans le bas de la plage à un chiffre' de ses ventes en données comparables, ainsi qu'un BPA de l'ordre de sept à neuf dollars.

