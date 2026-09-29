Target baisse les prix de près de 2 000 articles

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Une arme à feu braquée sur la tête en pleine rue à Rio de Janeiro, Eduardo Metzker a dû donner à deux motards son téléphone et le code pour le déverrouiller. En quelques heures, les braqueurs l'ont dépouillé de 80.000 réais (environ 13.000 euros) sur ses applications ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•29.09.2026•12:19•
Le gestionnaire des noms de domaines slovènes reçoit chaque jour autant de demandes qu'il en recevait chaque mois jusqu'alors. L'acronyme SI est-il "beaucoup plus approprié" que IA ? Oui, selon Donald Trump qui a annoncé récemment que le gouvernement américain ...
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Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,10% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,02% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR
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