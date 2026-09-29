Target baisse les prix de près de 2 000 articles

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La chaîne de magasins Target TGT.N a annoncé mardi qu'elle baissait les prix de près de 2 000 articles de décoration, de mode et d'accessoires.