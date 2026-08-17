Targa va construire trois usines de traitement du gaz dans le Permien, ainsi qu'un nouveau gazoduc

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L'opérateur de gazoducs Targa Resources

TRGP.N a annoncé lundi qu'il allait construire trois usines de traitement de gaz naturel dans le bassin du Permien (Delaware) ainsi qu'un nouveau gazoduc, élargissant ainsi sa présence alors que la production augmente dans cette région schisteuse des États-Unis.

Aux États-Unis, les entreprises du secteur « midstream » telles que Targa tirent profit de la forte production de pétrole et de gaz dans le bassin du Permien, de la hausse de la demande de gaz naturel alimentée par les exportations de gaz naturel liquéfié, ainsi que de l’explosion de la production d’électricité liée aux opérations d’intelligence artificielle, au minage de cryptomonnaies et aux centres de données.

Voici plus de détails:

* Lesnouvelles usines de traitement de gaznaturel de Targa — Wrangler, Ranger et Ranger II — apporteront une capacité de traitement combinée de 825 millions de pieds cubes par jour (MMcf/j) et devraient entrer en service au cours du premier semestre 2028, a indiqué la société.

* La société a indiqué qu’elle étudiait la possibilité de construire jusqu’à cinq usines de traitement supplémentaires dans le bassin du Permien-Delaware à plus long terme, à mesure que la production augmentera.

* Elle envisage également d’ajouter un autre train de fractionnement à son complexe de Mont Belvieu, au Texas.

* Targa a également annoncé la construction d’un nouveau gazoduc de 70 miles dans le cadre de son réseau de transport des résidus « Bull Run » dans le Permien-Delaware.

* Ce gazoduc acheminera le gaz naturel depuis les nouvelles usines de traitement vers le hub de Waha et devrait entrer en service au cours du premier semestre 2028.

* Par ailleurs, Targa a indiqué avoir signé de nouveaux contrats de 20 ans, basés sur des redevances, avec les unités d’ExxonMobil XOM.N pour la collecte, le traitement et les services en aval du gaz naturel dans le bassin du Permien.