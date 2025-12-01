information fournie par Reuters • 01/12/2025 à 13:06

Targa Resources va acquérir Stakeholder Midstream pour 1,25 milliard de dollars

Targa Resources TRGP.N a déclaré lundi qu'il va acquérir Stakeholder Midstream pour 1,25 milliard de dollars en espèces.