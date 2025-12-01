Targa Resources va acquérir Stakeholder Midstream pour 1,25 milliard de dollars

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Les immatriculations de Tesla ont chuté de 40 à 60 % en France, en Suède, au Danemark ...
(Actualisé avec contrats à terme ; Nvidia, Goldman Sachs, Eli Lilly) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,46% pour le Dow Jones .DJI , de 0,75% pour le Standard ...
information fournie par Boursorama avec Media Services•01.12.2025•14:30•
Le calendrier défendu par la Commission européenne suscite l'inquiétude de nombreux grands constructeurs européens, allemands en tête. Trois syndicats de Stellantis ont estimé lundi 1er décembre qu'un report ou un ajustement de l'interdiction des ventes de véhicules ...
information fournie par Boursorama avec Media Services•01.12.2025•14:17•
Trente-neuf des 100 principaux fournisseurs d'armes sont américains, parmi eux les trois premiers : Lockheed Martin, RTX et Northrop Grumman. Les tensions internationales, notamment les conflits en Ukraine et à Gaza ont permis au 100 plus grands fabricants d'armes ...
