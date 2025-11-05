Targa Resources progresse grâce à un bénéfice de base du troisième trimestre supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de l'opérateur de pipelines Targa Resources TRGP.N ont augmenté de ~5% à 162,25 $

** La société a dépassé les estimations de bénéfice de base ajusté pour le T3, grâce à un volume record de gaz naturel et de liquides provenant du bassin permien

** La société prévoit un bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année dans la partie supérieure de sa fourchette de 4,65 milliards de dollars à 4,85 milliards de dollars

** Le groupe annonce un bénéfice de base ajusté de 1,27 milliard de dollars, contre des estimations de 1,21 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** TRGP annonce la construction d'une usine de traitement de gaz naturel d'une capacité de 275 millions de pieds cubes par jour dans le Permian Delaware au Nouveau Mexique

** Les opérations devraient commencer au premier trimestre 2027

** En incluant les mouvements de la séance, TRGP est en baisse de 8,9 % depuis le début de l'année