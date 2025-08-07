Targa Resources dépasse ses estimations de bénéfices grâce à des volumes de gaz record et renforce son programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de gazoducs Targa Resources

TRGP.N a dépassé les estimations de bénéfice ajusté de base du deuxième trimestre, grâce à des volumes record de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN) transportés par son système.

La société a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,0 milliard de dollars en plus de son plan précédent de 1 milliard de dollars.

Les actions étaient en hausse de 2,6 %, à 167,32 dollars, dans les transactions de pré-marché.

La demande de gaz naturel a augmenté au cours des derniers trimestres, sous l'effet de l'accroissement de la demande d'électricité des centres de données gourmands en énergie et de l'augmentation de la consommation intérieure, ce qui aide les entreprises comme Targa, qui transportent du gaz naturel.

En avril, l'Administration américaine d'information sur l'énergie a déclaré que la consommation d'électricité aux États-Unis atteindra de nouveaux records en 2025 et 2026, grâce aux centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et aux crypto-monnaies.

Les volumes trimestriels d'entrée de gaz naturel dans le Permien de la société ont augmenté d'environ 11 % pour atteindre un record de 6,28 milliards de pieds cubes par jour par rapport à l'année précédente, tandis que les volumes de transport par pipeline de liquides de gaz naturel (LGN) ont également augmenté d'environ 23 % pour atteindre un record de 961 200 barils par jour.

Le bénéfice ajusté de base de la société basée à Houston, au Texas, a augmenté de 18 % à 1,16 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, par rapport à l'année précédente, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,14 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 20 % pour atteindre 4,26 milliards de dollars, grâce à l'augmentation des volumes de liquides de gaz naturel (LGN) et des prix du gaz naturel, bien que partiellement compensée par la baisse des prix des liquides de gaz naturel (LGN).

Targa fournit du gaz naturel et des liquides de gaz naturel (LGN) aux principaux marchés grâce à son réseau d'actifs de collecte et de traitement dans le bassin Permien, le schiste d'Eagle Ford, le schiste de Bakken et d'autres grandes régions pétrolières et gazières des États-Unis.

La société transporte, traite et fractionne les liquides de gaz naturel (LGN) en composants tels que l'éthane, le propane et le butane.