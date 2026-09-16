 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tapestry veut transformer l'IA en vitrine pour ses marques
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 15:24
Ajouter Boursorama à vos sources

Tapestry a annoncé l'intégration de ses marques Coach et Kate Spade au sein de l'écosystème de shopping de Google, ce qui va permettre au groupe de mode américain de vendre directement ses articles depuis le moteur de recherche de l'entreprise technologique californienne et depuis son application d'IA Gemini.

Concrètement, lorsqu'un internaute découvrira un produit Coach ou Kate Spade en utilisant les outils de Google, un bouton "acheter" fera son apparition directement dans l'interface, lui permettant de procéder au paiement en quelques clics via Google Pay.

"Le comportement des consommateurs évolue constamment. A une époque, la découverte se faisait dans la vitrine d'un magasin ou dans un magazine. Puis elle s'est faite sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle a lieu au cours d'une conversation avec l'IA", a expliqué Joanne Crevoiserat, la directrice générale de Tapestry.

L'ère du shopping via l'IA

Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'IA plus globale du confectionneur, qui vise à s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour soutenir sa croissance en reliant plus directement ses marques aux consommateurs.

Si cette fonctionnalité d'achat n'est pour l'instant disponible qu'aux Etats-Unis, le groupe prévoit de l'étendre ultérieurement à d'autres zones géographiques.

Tapestry explique avoir été en mesure de déployer rapidement son projet en ayant recours à l'Universal Commerce Protocol (UCP), un standard ouvert pour le commerce agentique qui permet aux agents et aux systèmes de collaborer au sein d'un même écosystème.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre sans direction claire, suspendue à la Fed
    information fournie par AFP 16.09.2026 16:16 

    La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mercredi dans l'attente de la décision de la banque centrale américaine (Fed) et de potentiels signaux sur la trajectoire que l'institution compte privilégier dans les prochains mois. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones ... Lire la suite

  • Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.
    Rebond technique de Wall Street avant la décision de la Fed
    information fournie par Reuters 16.09.2026 16:06 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en légère hausse mercredi après deux jours consécutifs de pertes, dans l'attente de la décision sur ​les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévue en soirée, signant un rebond technique. Dans les premiers échanges, l'indice ... Lire la suite

  • Le président de la FIFA, Gianni Infantino, arrive au stade avant un match de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA
    Football: Un examen du projet abandonné d'Infantino sera présenté au conseil de la Fifa
    information fournie par Reuters 16.09.2026 15:56 

    La Fifa a indiqué ‌jeudi qu'un examen de son projet avorté de céder une partie des droits ​commerciaux de la Coupe du monde sera présenté au conseil de l'instance après des critiques sur l'absence de réponses concernant l'abandon de ce dossier. Jesper Moller, le ... Lire la suite

  • Illustration représentant le logo d'Anthropic
    Novo Nordisk s'associe à Anthropic pour employer l'IA dans la R&D
    information fournie par Reuters 16.09.2026 15:54 

    Le laboratoire danois Novo ‌Nordisk va collaborer avec l'entreprise d'intelligence artificielle américaine Anthropic afin de ​développer plus rapidement de nouveaux médicaments, ont annoncé les deux groupes mercredi. Novo Nordisk emploiera dans un premier temps ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,34 -1,05%
CAC 40
8 129,75 +0,49%
SOITEC
141,2 +14,80%
2CRSI
28,68 +7,82%
TOTALENERGIES
80,11 -0,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank