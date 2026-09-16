Tapestry veut transformer l'IA en vitrine pour ses marques

Tapestry a annoncé l'intégration de ses marques Coach et Kate Spade au sein de l'écosystème de shopping de Google, ce qui va permettre au groupe de mode américain de vendre directement ses articles depuis le moteur de recherche de l'entreprise technologique californienne et depuis son application d'IA Gemini.

Concrètement, lorsqu'un internaute découvrira un produit Coach ou Kate Spade en utilisant les outils de Google, un bouton "acheter" fera son apparition directement dans l'interface, lui permettant de procéder au paiement en quelques clics via Google Pay.

"Le comportement des consommateurs évolue constamment. A une époque, la découverte se faisait dans la vitrine d'un magasin ou dans un magazine. Puis elle s'est faite sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle a lieu au cours d'une conversation avec l'IA", a expliqué Joanne Crevoiserat, la directrice générale de Tapestry.

L'ère du shopping via l'IA

Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'IA plus globale du confectionneur, qui vise à s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour soutenir sa croissance en reliant plus directement ses marques aux consommateurs.

Si cette fonctionnalité d'achat n'est pour l'instant disponible qu'aux Etats-Unis, le groupe prévoit de l'étendre ultérieurement à d'autres zones géographiques.

Tapestry explique avoir été en mesure de déployer rapidement son projet en ayant recours à l'Universal Commerce Protocol (UCP), un standard ouvert pour le commerce agentique qui permet aux agents et aux systèmes de collaborer au sein d'un même écosystème.