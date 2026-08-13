Tapestry prévoit un chiffre d'affaires annuel en berne alors que Kate Spade traverse une période difficile ; le cours de l'action s'effondre

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* Chiffre d'affaires trimestriel de Kate Spade en baisse de 7 %, celui de Coach en hausse de 14 %

* Chiffre d'affaires du quatrième trimestre en Amérique du Nord en hausse de 7 % contre une croissance de 8 % il y a un an et une hausse de 20 % au trimestre précédent

* Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 8,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,88 milliard de dollars, conformément aux estimations

* Le cours de l'action a chuté de 16,9 %

(Ajout de détails issus de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 12) par Anuja Bharat Mistry

Tapestry TPR.N a annoncé jeudi des prévisions de croissance annuelle des revenus en berne, éclipsant ainsi son bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, et soulignant la faiblesse persistante de Kate Spade ainsi que la prudence des consommateurs en Amérique du Nord.

L'action de la société, qui avait progressé d'environ 20 % cette année, a chuté de 16,9 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de six mois, à 127,78 dollars.

La société peine depuis longtemps à relancer les ventes de Kate Spade. La marque a nommé le créateur de mode écossais Jonathan Saunders au poste de directeur artistique le mois dernier, dans le cadre d’un plan de redressement prévoyant notamment des améliorations au niveau du design des produits et de l’identité visuelle.

Les ventes de la marque ont reculé de 7 % à taux de change constant au cours du trimestre, tandis que celles de Coach ont progressé de 14 % par rapport à l’année précédente.

“Les investisseurs aimeraient voir un redressement plus rapide chez Kate Spade afin de renforcer les résultats financiers à court terme et de montrer que Tapestry est une entreprise disposant de multiples leviers de croissance”, a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData.

Parallèlement, Coach a su séduire une clientèle plus jeune grâce à des campagnes promotionnelles réduites mais ciblées, qui lui ont permis de gagner des parts de marché. Les nouvelles collections, telles que les sacs à bandoulière Tabby et Belted Ergo, ont également contribué à stimuler la croissance.

Face aux difficultés de Kate Spade, les investisseurs se concentrent davantage sur Coach et se montrent quelque peu déçus par les prévisions, a ajouté M. Saunders.

Le chiffre d’affaires de Tapestry en Amérique du Nord a progressé de 7 % à taux de change constant, contre une croissance de 8 % un an plus tôt et d’environ 20 % au trimestre précédent, reflétant un ralentissement général des dépenses dans un contexte d’incertitude macroéconomique croissante.

Le chiffre d’affaires en Chine a bondi de 28 % et celui en Europe a progressé de 19 % par rapport à l’année dernière.

Les dirigeants de Tapestry ont déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats qu’ils continueraient à investir dans les magasins Coach et dans le marketing afin de stimuler l’acquisition de clients.

La société prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 8,4 et 8,5 milliards de dollars, dont la valeur médiane est légèrement inférieure aux estimations de 8,46 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société s'attend à ce que le bénéfice par action pour l'exercice se terminant en juin 2027 se situe entre 7,80 et 7,90 dollars, le point médian étant supérieur aux estimations des analystes, qui s'élèvent à 7,84 dollars par action.

Le bénéfice ajusté de Tapestry au quatrième trimestre, à 1,32 dollar par action, a dépassé les estimations de 1,28 dollar par action.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 8,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,88 milliard de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes.