Tapestry chute en raison du retard de la rentabilité de Kate Spade et de la réaffirmation des prévisions annuelles

10 septembre - ** Les actions du fabricant de sacs à main Coach Tapestry TPR.N en baisse de 2,4 % à 102,70

** Co réaffirme ses perspectives pour l'exercice 2026 , prévoit que la marque Kate Spade renouera avec une croissance rentable du chiffre d'affaires et accélérera la croissance du chiffre d'affaires à un chiffre au cours de l'exercice 2027

** Selon Rachel Wolff, analyste chez eMarketer, le fait que la société réaffirme ses perspectives plus faibles que prévu et qu'elle ne s'attende pas à ce que la marque Kate Spade redevienne rentable avant 2027 pourrait faire chuter les actions

** La société a déclaré en août qu'elle essayait de réinitialiser la marque pour une croissance à long terme

** David Swartz, analyste chez Morningstar, déclare que TPR est "très surévalué", ajoutant que les perspectives annuelles ne devraient pas changer comme elles l'ont été récemment

** Tapestry annonce également une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 3 milliards de dollars, prévoit une croissance du bénéfice par action à deux chiffres pour les exercices 2027 et 2028 et une croissance annuelle du chiffre d'affaires à un chiffre pour la même période

** Les actions ont augmenté d'environ 57 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance