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Talen Energy en hausse grâce à ses perspectives pour 2027 et à l'extension de son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 13:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du producteur d'électricité Talen Energy TLN.O affiche une hausse de 3,6% à 344,9 dollars en pré-ouverture

** La société présente ses prévisions d'EBITDA ajusté pour 2027, comprises entre 2,5 et 2,85 milliards de dollars

** Précise que ces prévisions d’EBITDA pour 2027 impliquent une croissance d’environ 26% par rapport aux prévisions de 2026, sur la base de la valeur médiane

** Annonce un programme de rachat accéléré d’actions de 1,5 milliard de dollars et porte à 3 milliards de dollars l’autorisation de rachat d’actions jusqu’en 2028

** Réaffirme ses prévisions d’EBITDA ajusté pour 2026, comprises entre 2,05 et 2,2 milliards de dollars

** Annonce un EBITDA ajusté de 669 millions de dollars au troisième trimestre, contre 363 millions de dollars un an plus tôt

** À la clôture d'hier, l'action TLN affichait une baisse de 11,2% depuis le début de l'année

Dividendes

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TALEN ENERGY
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