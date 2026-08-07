Take-Two vante des « précommandes sans précédent pour GTA VI », mais maintient son objectif de réservations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les précommandes de « GTA VI » sont exceptionnelles, mais l'entreprise reste prudemment optimiste – directeur général ‌

* Co prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires inférieur aux estimations du marché ‌

* Le cours de l'action progresse de 4,4 % à l'approche de la sortie tant attendue de « GTA VI »

(Refonte du texte avec les détails issus de la conférence téléphonique sur les résultats) par Deborah Mary Sophia

Take-Two Interactive TTWO.O a déclaré vendredi qu'elle constatait une demande « sans précédent » pour « Grand Theft Auto VI », renforçant ainsi les attentes des investisseurs quant à un essor majeur de la société grâce à la sortie prévue en novembre de ce titre phare.

L'action Take-Two a progressé de plus de 4 %, alors même que l'éditeur de jeux vidéo a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice, son directeur général Strauss Zelnick se déclarant « prudemment optimiste » quant à la demande.

Take-Two a commencé à prendre les précommandes de « GTA VI » le 25 juin, marquant ainsi la fin d’une longue attente pour la sortie du jeu, qui a subi plusieurs reports. Le jeu devrait rapporter des milliards de dollars à l’entreprise dès les premiers jours suivant son lancement.

« Nos précommandes sont exceptionnelles. Personne n’a jamais rien vu de tel auparavant chez Take-Two ni dans le secteur… Le niveau des précommandes est sans précédent et stupéfiant, mais il est tellement hors norme que nous ne savons tout simplement pas comment cela se traduira en ventes », a déclaré Zelnick lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

« L’une des raisons pour lesquelles nous ne modifions pas nos prévisions est, pour être clair, que nous n’avons encore vendu aucun exemplaire. Et une précommande peut toujours être annulée… Nous ne croyons tout simplement pas qu’il faille crier victoire avant l’heure. » Avec « GTA VI », Take-Two cherche à surpasser le succès de son prédécesseur « GTA V » – l’un des jeux les plus vendus de tous les temps, avec plus de 230 millions d’exemplaires écoulés depuis son lancement en 2013.

Les investisseurs attendent avec impatience toute annonce concernant un mode multijoueur en ligne pour « GTA VI », dans l’espoir que Take-Two réitère le succès de « GTA V Online », qui a constitué une source de revenus constante bien après la sortie du jeu original.

Les composantes de service en ligne d’un titre permettent généralement aux entreprises de générer davantage de revenus grâce aux achats de monnaie virtuelle effectués par les joueurs.

« Ce qui importe vraiment pour Take-Two, c’est d’avoir une idée de la manière dont “GTA Online” va évoluer. Tout le monde s’accorde à dire que “GTA VI” se débrouillera très bien, voire dépassera les attentes. Mais l’enjeu réside davantage dans la pérennité de cette opportunité », a déclaré Clay Griffin, analyste chez MoffettNathanson.

Take-Two a maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027, entre 8 milliards et 8,20 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 8,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un chiffre d’affaires pour le trimestre en cours compris entre 1,62 et 1,67 milliard de dollars, en deçà des estimations du marché, ce qui témoigne d’une faiblesse persistante due à l’absence de nouveaux titres en dehors de la franchise « GTA » et à la diminution des bénéfices générés par ses jeux mobiles tels que Color Block Jam.

Pour le premier trimestre fiscal clos le 30 juin, le chiffre d'affaires net de la société s'est établi à 1,39 milliard de dollars, soit légèrement au-dessus des estimations de 1,38 milliard de dollars.