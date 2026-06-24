Take-Two fixe le prix de “Grand Theft Auto VI” à 79,99 $ et maintient la date de sortie au 19 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles sur GTA VI tout au long de l'article)

Take-Two Interactive Software TTWO.O a annoncé mercredi que “Grand Theft Auto VI” serait commercialisé au prix de 79,99 $ et a confirmé la date de sortie précédemment annoncée, le 19 novembre, rapprochant ainsi le titre le plus attendu du secteur de sa sortie après de multiples reports.

Ce prix fait de “GTA VI” l’une des versions de base les plus chères d’un jeu de premier plan, le plaçant au-dessus du plafond de 69,99 $ que des blockbusters tels que “Ghost of Yōtei” de Sony et “Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” de Nintendo ont maintenu pendant des années.

L’“Édition Ultimate” du jeu coûtera 99,99 $ et proposera des véhicules, des armes et des tenues exclusifs intégrés à l’histoire de Jason et Lucia, les protagonistes du jeu, a précisé Take-Two.

L'action Take-Two a progressé de plus de 3% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les fans attendent “GTA VI” depuis plus d’une décennie, et les analystes s’attendent à ce qu’il connaisse un succès immédiat, avec des milliards de dollars de ventes en quelques jours, grâce à la popularité de la franchise et aux excellents antécédents de son créateur, Rockstar Games.

Le précédent opus de la série, “Grand Theft Auto V”, est sorti en 2013 et s’est vendu à environ 230 millions d’exemplaires, ce qui en fait l’un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps.

“GTA VI” revêt donc une importance cruciale non seulement pour Take-Two, mais aussi pour l’ensemble du marché du jeu vidéo, car la franchise stimule généralement les ventes de consoles et les mises à niveau de PC.L’observateur du secteur Newzoo a déclaré l’année dernière que le retard pris par la sortie du titre avait pesé sur la croissance du marché.

Take-Two a annoncé au début du mois que les précommandes de “GTA VI” débuteraient le 25 juin. Toutes les précommandes passées avant le 20 novembre incluront le pack “Vintage Vice City”, composé d’objets rétro à utiliser dans le jeu, tandis que les acheteurs de la version numérique bénéficieront également d’un mois gratuit d’abonnement à GTA+, un service qui débloque des avantages dans le jeu et donne accès à “GTA V” ainsi qu’à d’autres titres.

Dévoilé pour la première fois fin 2023 avec une bande-annonce qui compte désormais près de 300 millions de vues sur YouTube, le jeu met en scène un duo à la “Bonnie et Clyde” qui sème la pagaille dans une version fictive de Miami, en Floride, baptisée “Vice City”.