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Take-Two en hausse après avoir fixé le prix de "GTA VI" à 79,99 $
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** Les actions de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive TTWO.O progressent de 2,9 % à 249,8 $ avant l'ouverture du marché

** Rockstar Games, un label d'édition de TTWO, annonce que "Grand Theft Auto VI" sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S au prix de 79,99 $

** "GTA VI: Ultimate Edition" sera proposé au prix de 99,99 $

** Les précommandes et les achats effectués avant le 20 novembre incluront le pack Vintage Vice City et un mois gratuit d’abonnement à GTA+

** TTWO avait précédemment annoncé que les précommandes de "GTA VI" débuteraient le 25 juin

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 5,2 % depuis le début de l'année

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