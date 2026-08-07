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Take-Two en hausse après avoir confirmé ses prévisions annuelles et la date de sortie de « GTA VI »
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 14:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'action de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive TTWO.O progresse de 1,2% à 235,30 dollars en pré-ouverture

** La société réitère ses prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2027 et confirme la sortie de « Grand Theft Auto VI » le 19 novembre

** La société prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires net compris entre 1,62 et 1,67 milliard de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s'élèvent à 1,85 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Les prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2027, comprises entre 8 milliards et 8,2 milliards de dollars, sont inférieures aux estimations des analystes (8,86 milliards de dollars) – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 9,2% depuis le début de l'année

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