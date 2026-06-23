Take-Two en hausse alors que BofA prévoit une augmentation des dépenses en ligne liées à « GTA VI »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive TTWO.O progresse d'environ 1 % à 241,9 $ en pré-ouverture

** BofA relève son objectif de cours de 320 $ à 368 $, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 54 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour « GTA Online » sur l'exercice 2028 d'environ 900 millions de dollars, à 2,2 milliards de dollars

** “Nous pensons que le prochain GTAO (GTA Online) devrait générer au moins autant de revenus que “Fortnite”, car son modèle “pay-to-progress” devrait inciter les joueurs à dépenser en moyenne davantage que le modèle purement cosmétique de “Fortnite”,” explique BofA

** 30 des 32 courtiers attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, deux la note “conserver”; le cours cible médian est de 280 $ – données LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse d’environ 7 % depuis le début de l’année