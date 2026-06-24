Bytedance lance un abonnement payant à son chatbot IA, le plus populaire de Chine

( AFP / PEDRO PARDO )

ByteDance, le géant chinois de la technologie et créateur de TikTok, a lancé mercredi une formule d' abonnement payant à son chatbot IA Doubao, le plus populaire du pays.

Depuis son lancement en 2023, Doubao enregistre désormais plus de 300 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Il s’agit du premier grand chatbot IA national à proposer un service d’abonnement payant, alors que ses concurrents, notamment DeepSeek, Qwen d’Alibaba et Yuanbao de Tencent, restent tous gratuits.

"La version professionnelle de Doubao proposera des quotas d’utilisation plus élevés", a invoqué ByteDance dans un message publié sur les réseaux sociaux annonçant le service d’abonnement payant.

Les utilisateurs payants de l’application pourront effectuer des tâches pratiques et concrètes, notamment organiser des fichiers locaux, développer des sites internet et générer des diapositives PowerPoint directement dans l’application.

Les usagers de la version gratuite pourront bénéficier des fonctions de recherche de base, mais seront soumis à des restrictions en matière de génération de vidéos et d’images.

Cette décision reflète la "nécessité pour ByteDance de trouver un équilibre de coût et d'échelle", a déclaré à l’AFP Li Chengdong, fondateur du cabinet de conseil en technologie Dolphin, basé à Pékin.

"Les coûts liés à la puissance de calcul augmentent de manière exponentielle avec le nombre d’utilisateurs", a-t-il expliqué.

Les abonnements payants sont monnaie courante parmi les principaux chatbots occidentaux basés sur l'IA, notamment ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic et Gemini de Google, mais le marché chinois est dominé par des modèles gratuits en raison d'une forte concurrence nationale, expliquent les analystes.

"La concurrence entre les acteurs nationaux de l’IA est féroce et les utilisateurs ne sont pas encore habitués à payer pour ces services", a souligné auprès de l’AFP Zhang Yi, fondateur du cabinet d’études iiMedia.

"Tout le monde cherche à engranger davantage d’utilisateurs, et la monétisation des produits d’IA est bien plus lente que sur les marchés étrangers", ajoute-t-il.

ByteDance cherche à étendre sa présence dans le domaine de l’intelligence artificielle en investissant massivement dans ce secteur.

"Au cours des dernières années, nous nous sommes attachés à recentrer nos activités et à nous concentrer sur notre projet d’IA", a déclaré Liang Rubo, PDG de ByteDance, dans une vidéo diffusée mardi lors d’un rassemblement consacré aux technologies.