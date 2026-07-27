Take Five : Un été rude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre, du chapeau et du paragraphe 7 avec les dernières évolutions du cours du pétrole)

* Réunions de la Fed, de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine

* De nombreuses publications de résultats sont au programme en Europe

* Les cours du pétrole reculent à 90 dollars, mais restent en forte hausse ce mois-ci

Cette semaine, tout tourne autour des banques centrales, et la hausse des prix de l'énergie devrait maintenir en alerte les responsables de la politique monétaire, même à Tokyo, Washington et Londres, même s'ils se réjouissent de voir le prix du pétrole passer sous la barre des 100 dollars.

Comme si cela ne suffisait pas, les droits de douane américains refont leur apparition sur la liste des préoccupations des marchés, déjà inquiets face à l’inflation liée à la guerre et aux risques pesant sur la croissance.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Rae Wee à Singapour; Dhara Ranasinghe, Samuel Indyk et Alun John à Londres; et Lewis Krauskopf à New York.

1/ DOUBLE PROBLÈME

La quantité de pétrole et de gaz provenant du Moyen-Orient est la question la plus importante à court terme, et les investisseurs doivent désormais surveiller deux goulets d’étranglement dans le transport maritime de l’énergie.

Les attaques des Houthis pourraient rendre impraticable le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie l’océan Indien à la mer Rouge, et, à terme, le détroit d’Ormuz, déjà très encombré. Cette perspective a fait franchir au Brent LCOc1 la barre des 100 dollars le baril jeudi, pour la première fois depuis mai. Les prix ont chuté à environ 90 dollars lundi, alors que les États-Unis et l’Iran ont suspendu leurs frappes, mais ils affichent tout de même une hausse de plus de 20 % ce mois-ci.

Les prix du gaz en Europe ont tout juste atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis mars. TFMBMc1

Un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran semble difficile à atteindre, mais l’actualité du Golfe n’est pas la seule chose que les investisseurs guetteront lorsqu’ils actualiseront Truth Social. Vendredi, les États-Unis ont imposé de nouveaux droits de douane de 10 % et 12,5 % sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, dont l’Union européenne et la Chine, ce qui a renforcé l’incertitude sur les marchés.

2/ RÉUNION DE LA FED ET PUBLICATION DES RÉSULTATS

Une réunion de la Réserve fédérale américaine et une série de publications de résultats d’entreprises, avec en tête de liste les géants de la technologie, annoncent une semaine chargée pour les marchés américains.

La Fed devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux inchangés mercredi lors de sa deuxième réunion sous la présidence de Kevin Warsh. M. Warsh s’est abstenu de donner des indications, mais s’est engagé à ramener l’inflation à son objectif; l’incertitude reste donc élevée, car des hausses de taux pourraient s’avérer nécessaires à un moment donné. Les récentes données sur l'évolution des prix à la consommation et à la production, qui se sont révélées plus modérées que ne l'attendaient les acteurs du marché, ont contribué à apaiser les anticipations de hausse des taux, mais la remontée des cours du pétrole incite à nouveau les traders à renforcer leurs paris en ce sens. Par ailleurs, les résultats d’Apple AAPL.O , de Microsoft

MSFT.O et d’Amazon AMZN.O sont attendus, alors que les investisseurs tablent sur un trimestre solide pour le bénéfice des entreprises américaines et se concentrent sur les tendances en matière de dépenses liées à l’IA . Il faut s’attendre à une surveillance accrue après que les actions de l’hyperscaler Alphabet GOOGL.O ont chuté la semaine dernière, alors que la société était confrontée aux questions des investisseurs concernant sa trésorerie et ses projets d’augmentation des dépenses d’investissement.

3/ DANS LE MARASME La Banque du Japon se réunit vendredi, et les regards sont tournés vers les décideurs politiques, qui devront délivrer un message « hawkish » susceptible de sortir le yen de son plus bas niveau depuis quatre décennies JPY= face au dollar américain. Ni la hausse des taux largement annoncée le mois dernier, ni l’intervention sur le marché des changes d’une valeur de 73 milliards de dollars , ni l’espoir d’un retour des capitaux au Japon n’ont suffi à redresser le yen, qui a récemment franchi la barre des 163 yens pour un dollar pour la première fois depuis 1986. Des sources ont indiqué à Reuters que certains membres de la Banque du Japon (BOJ) estiment qu’il serait possible de relever les taux à un rythme plus soutenu que celui de deux fois par an, comme le prévoit majoritairement le marché, si les pressions sur les prix liées à la faiblesse du yen et à la hausse des coûts énergétiques persistent.

Avant la décision de politique monétaire de vendredi, les chiffres de l’inflation de juillet à Tokyo doivent également être publiés, même si les acteurs du marché ne s’attendent pas à ce que ces données modifient la décision de la Banque du Japon.

4/ POURQUOI TANT DE PRÉCIPITATION?

Contrairement à la Banque centrale européenne ou à la Banque du Japon, la Banque d’Angleterre a jusqu’à présent résisté à la pression exercée par certains décideurs politiques en faveur d’une hausse des taux face aux pressions sur les prix liées au pétrole. Elle devrait, selon les prévisions générales, s’y opposer à nouveau jeudi. Les marchés anticipent au moins une hausse des taux cette année, alors que le taux d’inflation repart à la hausse, mais les signes de faiblesse du marché de l’emploi indiquent que la BoE pourrait adopter un ton plus accommodant. Les responsables de la politique monétaire se réunissent quelques jours seulement après l’entrée en fonction du Premier ministre Andy Burnham à Downing Street, qui a promis de reformer la Grande-Bretagne . Lors de la conférence de presse qui suivra la réunion de politique monétaire, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, devrait être interrogé sur ce que le programme de M. Burnham implique pour la politique monétaire. Les économistes estiment qu’une décision rapide de réduire la taxe sur l’électricité permettrait de ralentir l’inflation de 0,1 point de pourcentage. Le nouveau ministre des Finances, John Healey , sera également sous le feu des projecteurs, les marchés obligataires, très attentifs, cherchant à déterminer s’il sera un allié ou un adversaire.

5/ AVALANCHE DE RÉSULTATS EN EUROPE C’est la semaine la plus chargée de cette saison des résultats en Europe , avec 40 % de la capitalisation boursière du STOXX 600 .STOXX qui sera communiquée, selon Barclays. Parmi les entreprises concernées figurent AstraZeneca

AZN.L , LVMH LVMH.PA , Shell SHEL.L , Airbus AIR.PA et UBS

UBSG.S . Le bénéfice du deuxième trimestre en Europe devraient augmenter de 17,3 % si l’on combine les résultats des entreprises ayant déjà publié leurs comptes avec les estimations pour celles qui ne l’ont pas encore fait.

Cela marquerait le taux de croissance le plus élevé depuis le quatrième trimestre 2022. Mais cette hausse est principalement due au secteur de l’énergie, compte tenu de la flambée des cours du pétrole. Si l’on exclut ce secteur, LSEG I/B/E/S table sur une progression plus modeste de 7,2 %. Les chiffres préliminaires de l’inflation et de la croissance dans la zone euro pourraient quant à eux contribuer dans une certaine mesure à déterminer si la BCE relèvera à nouveau ses taux d’intérêt cette année, après avoir maintenu sa politique inchangée la semaine dernière à la suite de la hausse de juin.