Take Five : résultats financiers, élections et casse-tête lié au MSCI

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La saison des résultats s'accélère aux États-Unis, et la Chine s'apprête à publier une avalanche de données, offrant aux marchés en effervescence de nouvelles raisons de s'interroger après les récentes poussées de volatilité sur les obligations et les valeurs liées à l'IA.

Les banquiers centraux d’Indonésie et de Turquie ont eu du fil à retordre avec l’indiceur mondial MSCI, tandis que les électeurs brésiliens s’apprêtent à élire leur prochain président.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Gregor Stuart Hunter à Singapour, Lewis Krauskopf et Rodrigo Campos à New York, ainsi qu'Amanda Cooper et Karin Strohecker à Londres.

1/ LA SAISON DES RÉSULTATS EST LÀ

La saison des résultats aux États-Unis s’accélère dans les jours à venir, les investisseurs se concentrant sur Meta Platforms META.O et d’autres entreprises spécialisées dans l’IA alors que les actions technologiques vacillent.

Meta, dont la publication est prévue mercredi, fait partie des « hyperscalers » dont les dépenses massives dans les centres de données et les infrastructures d’IA ont été un moteur important de l’investissement. Alors que les inquiétudes grandissent concernant le financement du déploiement de l’IA , les investisseurs souhaitent obtenir plus de détails sur les rendements attendus de ces dépenses colossales.

Les rapports des fabricants de semi-conducteurs Lam Research

LRCX.O et Texas Instruments TXN.O offriront un autre aperçu de l’essor de l’IA, tout comme les résultats de Tesla, la société d’Elon Musk TSLA.O .

Parmi les autres résultats très attendus dans les jours à venir, citons ceux de Netflix NFLX.O , Procter & Gamble PG.N et GE Aerospace GE.N . Selon LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient avoir progressé de plus de 30 % au troisième trimestre , poursuivant ainsi une année solide pour les résultats des entreprises.

2/ AVALANCHE DE DONNÉES SUR LA CHINE

Un bilan de l’économie chinoise est attendu lundi, avec la publication du PIB du troisième trimestre ainsi que des chiffres des ventes au détail, de la production industrielle et des investissements en immobilisations pour le mois de septembre. Le dernier taux directeur des prêts sera annoncé mardi et devrait rester inchangé après plus d’un an de statu quo.

La forte demande mondiale en semi-conducteurs, en technologies propres et en autres produits manufacturés a permis à l’économie chinoise de continuer à tourner, même si la demande intérieure reste inégale et que la hausse des coûts énergétiques pèse lourdement. Les exportations ont bien résisté malgré le délicat exercice d’équilibre commercial de la Chine avec les États-Unis et l’Union européenne.

Les derniers chiffres du commerce extérieur ont montré que les exportations chinoises ont bondi bien au-delà des estimations des analystes, mettant le pays sur la voie d’un nouvel excédent commercial de 1 000 milliards de dollars cette année, après avoir franchi ce seuil pour la première fois en 2025. Le revers de la médaille : l’essor des exportations pourrait aggraver les tensions commerciales avec ses principaux partenaires.

3/ L'ASCENSION VERS UNE VALEUR REFUGE

Pendant des mois, alors que les prix de l’énergie et des denrées alimentaires grimpaient en flèche dans le contexte de la guerre en Iran, les obligations ont perdu leur rôle d’amortisseur , les investisseurs revoyant à la hausse leurs estimations quant au niveau que pourraient atteindre les taux d’intérêt.

Ajoutez à cela une inquiétude quasi chronique concernant les finances des gouvernements des pays développés , et les obligations semblaient offrir peu de réconfort en tant que valeur refuge, tout en peinant à rivaliser avec des actions en pleine effervescence.

La corrélation entre les actions et les rendements obligataires est désormais positive en Europe et aux États-Unis, ce qui signifie que les rendements ont davantage tendance à baisser lorsque les actions reculent. Elle avait été extrêmement négative cette année, les rendements augmentant à mesure que les actions chutaient, sapant ainsi le rôle traditionnel des obligations en tant que valeur refuge lors des corrections boursières.

Cette relation fluctue, mais cette année, la corrélation entre les actions américaines et les rendements obligataires a atteint en mars son niveau le plus négatif depuis au moins les années 1990, tandis que pour les actifs européens DE10YT=RR

.STOXX , elle a atteint en septembre son niveau le plus négatif jamais enregistré.

4/ LA ROULETTE DU SECOND TOUR AU BRÉSIL

Le second tour de l’élection présidentielle brésilienne, prévu le 25 octobre, tient les marchés en haleine après que l'avance surprise de Flávio Bolsonaro au premier tour a fait grimper les actions de 7,7 % et le real de près de 4 %. Un nouveau sondage Quaest donne Bolsonaro à 46 % contre 44 % pour Luiz Inácio Lula da Silva, ce qui correspond à une égalité technique.

Les investisseurs parient qu’une victoire de Bolsonaro entraînerait un resserrement de la politique budgétaire, mais ce scénario est peut-être déjà largement pris en compte dans les cours. Le choix de son équipe économique et les signes d’une réforme crédible pourraient alimenter de nouveaux gains.

Un retour de Lula, en revanche, pourrait inverser cette tendance haussière, le real, les obligations à long terme et les entreprises publiques figurant parmi les plus exposées. Un Congrès plus conservateur pourrait toutefois limiter l’ampleur des changements politiques que Lula pourrait mettre en œuvre .

5/ UN CASSE-TÊTE MSCI

Les responsables des banques centrales d’Indonésie et de Turquie ont déjà fort à faire. Ils doivent désormais composer avec un casse-tête lié au MSCI .

La banque centrale indonésienne se réunit mercredi, tandis que les décideurs turcs se réunissent jeudi, dans un contexte marqué par des prix élevés de l’énergie, la hausse des coûts d’emprunt, les perturbations des marchés liées à l’IA et l’incertitude géopolitique.

MSCI a proposé de retirer à l’Indonésie son statut de marché émergent et de l’exclure d’une série d’indices, une décision qui risque de déclencher d’importantes sorties de capitaux et d’accentuer la pression sur les décideurs politiques pour qu’ils relèvent les taux d’intérêt depuis 5,75 % plutôt que de les maintenir inchangés.

MSCI a également mis la Turquie en demeure , l’avertissant d’un éventuel déclassement si les réformes du marché ne sont pas à la hauteur d’ici mi-2027, ce qui constitue une complication supplémentaire pour les décideurs politiques qui devraient continuer à baisser les taux, actuellement à 37 %.