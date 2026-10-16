Ukraine: la municipalité de Kiev installe son premier abri antiaérien dans la rue

Une femme passe à côté du premier abri antiaérien installé à Kiev, le 16 octobre 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

La municipalité de Kiev a annoncé la mise en place du premier abri antiaérien dans la rue pour protéger la population des bombardements russes, une initiative après plus de quatre ans de guerre qui a suscité vendredi des sarcasmes.

"A Kiev, le premier abri mobile près d'un arrêt de transport en commun est en train d'être installé", a indiqué l'administration de la capitale dans un communiqué, publiant des photos montrant ce petit abri composé de blocs de béton.

La municipalité a précisé vouloir la construction de 14 autres abris similaires dans un futur proche.

Cette installation, située près d'une grande avenue de Kiev et prévue pour "protéger temporairement la population" pendant les alertes aériennes, comporte dix places assises et un espace pour fauteuil roulant.

Lors d'alertes, les habitants se réfugient actuellement dans le métro, les caves, parkings...

Depuis l'été, les attaques russes à Kiev se sont multipliées et sont désormais quotidiennes, provoquant des dizaines de morts et de blessés, ainsi que, ces trois dernières semaines, des coupures d'eau et d'électricité.

L'installation de ce premier abri, vue par un journaliste de l'AFP vendredi, a suscité critiques et commentaires ironiques de la part d'internautes et de personnalités politiques.

"Le premier abri mobile quand la guerre est entrée dans sa cinquième année. Il peut accueillir 10 personnes... Bravo – je reste sans voix", a commenté sur Facebook un internaute, Ivan Tykhenko.

Un député, Yaroslav Yourtchyshyn a, lui, souligné que "pour l’instant, il n’y a qu’un seul abri de ce type...Il vaut mieux ne pas attendre le bus à d’autres arrêts, car à ce rythme, ils ne commenceront pas à construire le deuxième avant cinq ans".

Le président Volodymyr Zelensky, en conflit depuis des années avec le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a plusieurs fois critiqué le manque de préparations de la capitale.

Cette semaine, il a de nouveau critiqué la mise en oeuvre des préparatifs avant l'hiver, jugée tardive.