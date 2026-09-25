Take Five : On est déjà au 4e trimestre ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le troisième trimestre touche à sa fin, et les investisseurs ont de quoi s'occuper. La semaine à venir sera marquée par la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis et des données sur l'inflation aux États-Unis et dans la zone euro, qui devraient influencer les anticipations concernant l'évolution des taux d'intérêt des deux côtés de l'Atlantique.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Lewis Krauskopf à New York et Naomi Rovnick, Dhara Ranasinghe, Marc Jones et Samuel Indyk à Londres.

1/ LA FIN EST PROCHE

La dernière ligne droite de l’année commence jeudi, alors qu’un troisième trimestre que l’on ne peut qualifier que de difficile laisse place à un quatrième trimestre qui pourrait s’avérer décisif.

Elle démarre dans un contexte tendu. Les marchés obligataires turbulents — ébranlés par la guerre en Iran, les inquiétudes budgétaires et un torrent de dettes liées à l’IA qui pourrait bien financer la fin de la civilisation humaine — font que les coûts d’emprunt mondiaux ont désormais atteint leur plus haut niveau depuis la crise financière de 2007-2008.

Ce n’est pas ce que l’on pourrait croire en observant les principaux indices boursiers mondiaux .MIWD00000PUS

.FTAWORLDSR . Ils se situent à moins de 2 % de leurs plus hauts historiques et affichent une hausse de plus de 12 % depuis le début de l’année, en grande partie grâce à l’euphorie suscitée par l’IA.

Le quatrième trimestre s'annonce riche en événements. La paix au Moyen-Orient ou en Ukraine semble peu probable. Les taux d'intérêt devraient continuer à augmenter, tandis que le premier week-end sera marqué par une élection brésilienne qui s'annonce désormais comme un véritable coup de poker.

L'événement majeur sera sans aucun doute les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre . Les sondages actuels suggèrent que le Parti républicain de Donald Trump pourrait perdre la Chambre des représentants et peut-être même le Sénat — ce qui pourrait rendre la fin de l'année très intéressante.

2/ ANALYSE DES DONNÉES

Un nouvel examen des tendances en matière d’emploi et d’inflation aux États-Unis au cours de la semaine à venir permettra de mieux cerner la vigueur de l’économie et de déterminer quand la Réserve fédérale procédera à une nouvelle hausse des taux d’intérêt.

Le rapport sur l'emploi non agricole de septembre, attendu vendredi, est l'événement phare de Wall Street, après un rapport exceptionnellement positif le mois dernier qui a contribué à consolider la première hausse des taux de la Fed en trois ans.

Selon un sondage réalisé auprès d’économistes, les créations d’emplois pour septembre devraient s’élever à 100 000, avec un taux de chômage s’établissant à 4,2 %.

La publication mercredi de l’indice mensuel des prix des dépenses de consommation personnelles donnera des indications sur la question de savoir si l’inflation, qui reste élevée , se rapproche de l’objectif annuel de 2 % fixé par la Fed.

Les cours des contrats à terme suggèrent une probabilité d'environ 50/50 que la Fed procède à une nouvelle hausse de 0,25 point en octobre. Dans une enquête publiée cette semaine, un indicateur mesurant les prix payés par les entreprises pour leurs intrants a atteint son plus haut niveau depuis près de quatre ans.

3/ LA LUTTE CONTRE L'INFLATION

Les investisseurs disposeront également vendredi des données sur l’inflation de la zone euro, ainsi que des chiffres des prix à Tokyo, considérés comme un baromètre pour le Japon.

La question clé pour les marchés est de savoir si les hausses des prix de l'énergie ont duré suffisamment longtemps pour provoquer des répercussions dans les principales économies, susceptibles de faire grimper les salaires , le coût de la vie et les taux d'intérêt.

Les marchés des taux d’intérêt anticipent déjà un cycle de resserrement monétaire mondial plus rapide qu’il y a quelques semaines à peine, poussant les rendements des bons du Trésor à 10 ans au-dessus de 5 %. Un rendement qui se maintient autour de son plus haut niveau depuis 2007 est une situation à laquelle certains investisseurs novices en obligations et en actions n’ont jamais été confrontés.

L'espoir que les pressions inflationnistes s'avèrent passagères se heurte à la crainte que des coûts de capital à long terme de 5 % ou plus ne deviennent la norme. Les valorisations actuelles du marché pourraient en pâtir.

4/ LE MOMENT DE MICRON

Les résultats de Micron Technology MU.O , le fabricant de semi-conducteurs dont la capitalisation boursière s’élève à 1 200 milliards de dollars, seront publiés mercredi après la clôture et constitueront le prochain test pour le secteur de l’IA, qui a montré des signes de fatigue ces derniers mois.

Micron, fournisseur clé de puces mémoire utilisées avec les processeurs d’IA de Nvidia NVDA.O , a largement profité de la frénésie de dépenses dans les centres de données dédiés à l’IA , ce qui a propulsé son action à la hausse de plus de 280 % depuis le début de l’année.

Mais son titre a reculé de plus de 6 % au cours du trimestre, tandis que l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a chuté de 14 %, une baisse encore plus marquée, les investisseurs s’interrogeant sur la durée de ces dépenses d’investissement massives et sur la capacité de la demande à se maintenir à son rythme actuel.

Si les prévisions de Micron dépassent les attentes, cela pourrait apaiser certaines craintes quant à un ralentissement des dépenses d’infrastructure en matière d’IA ou à un assouplissement des contraintes d’approvisionnement en mémoire.

Si les prévisions s’avèrent décevantes, le marché pourrait y voir un premier signe indiquant que le boom des dépenses dans l’IA est en train de s’essouffler.

5/ UNE HAUSSE PROGRESSIVE

Les prix de l'immobilier en Australie sont en baisse et le taux de chômage du pays a atteint de manière inattendue son plus haut niveau depuis cinq ans.

Ce n’est pas le contexte idéal pour procéder à une hausse des taux d’intérêt.

Pourtant, c’est précisément une hausse des taux que les marchés et les économistes attendent de la Banque centrale australienne (RBA) lors de sa réunion de mardi. Une hausse d’un quart de point porterait les taux à 4,6 %, leur plus haut niveau depuis 15 ans.

À l’instar de la plupart des grandes banques centrales, la RBA se trouve dans une situation délicate alors que les cours du pétrole repassent au-dessus de 100 dollars.

Même après trois hausses de taux cette année, l’inflation sous-jacente se maintient au-dessus de la fourchette cible de 2 à 3 % fixée par la RBA. Le taux directeur australien devrait désormais culminer à près de 5 %.

Il fut un temps où, lorsque les prix de l’immobilier baissaient, des baisses de taux suivaient pour soutenir l’économie. Cette époque est probablement révolue.