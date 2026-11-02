Take Five : les élections de mi-mandat et les résultats financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour d'un article initialement publié vendredi avec les prévisions concernant les emplois non agricoles aux États-Unis)

Différents thèmes de marché s’affrontent cette semaine : les élections de mi-mandat aux États-Unis, des données économiques clés, les résultats financiers des géants de la technologie et une série de réunions des banques centrales mettront les investisseurs à l’épreuve.

Les élections de mi-mandat aux États-Unis définiront le paysage politique pour les deux prochaines années, tandis que les chiffres de l’emploi non agricole apporteront de nouveaux indices sur la santé de la première économie mondiale. Les résultats des grandes entreprises technologiques et spécialisées dans l’IA interviennent également alors que l’engouement pour le secteur de l’IA semble s’essouffler.

Par ailleurs, plusieurs grandes banques centrales doivent se réunir, tandis que les investisseurs continuent d’évaluer l’évolution de la situation sur des marchés émergents clés, notamment au Brésil et en Indonésie.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Lewis Krauskopf à New York, Rae Wee à Singapour, ainsi que Dhara Ranasinghe, Amanda Cooper, Sophie Kiderlin et Karin Strohecker à Londres.

1/ LES ÉTATS-UNIS CHOISISSENT LEUR CONGRÈS

Les élections de mi-mandat américaines de mardi détermineront si les démocrates parviendront à arracher le contrôle du Congrès au Parti républicain du président Donald Trump, ce qui pourrait redéfinir les perspectives politiques pour les marchés.

Les démocrates devraient, selon les prévisions, remporter la Chambre des représentants, tandis que le contrôle du Sénat reste plus incertain. Les républicains ont contrôlé les deux chambres au cours des deux premières années du second mandat de Trump.

Si les démocrates l’emportent, la perspective d’une réglementation plus stricte en matière d’IA, notamment un frein à l’expansion des centres de données , retient l’attention des investisseurs, tout comme un contrôle potentiellement accru des banques de Wall Street et des entreprises du secteur des cryptomonnaies.

Le résultat pourrait également influencer les anticipations en matière de dépenses budgétaires, tandis que les valeurs des secteurs de la défense et de la santé pourraient se montrer particulièrement sensibles à l’issue du scrutin.

2/ NE PARTEZ PAS

Le rapport de vendredi sur l’emploi non agricole du mois d’octobre clôt une semaine chargée pour l’économie américaine et pourrait fournir de nouvelles indications sur la prochaine décision de la Réserve fédérale.

Les analystes s’attendent à ce que l’économie ait créé 65 000 emplois en octobre, après un chiffre inférieur aux prévisions de 29 000 en septembre.

Le marché du travail est resté résilient. Le taux de chômage s’est établi à 4,2 % le mois dernier, tandis que les demandes hebdomadaires d’allocations chômage oscillent près de leurs plus bas niveaux depuis 57 ans.

Mercredi dernier, la Fed a laissé ses taux inchangés et a relevé son évaluation de l’économie, la qualifiant de "forte" au lieu de "solide".

Les marchés tablent sur une probabilité d’environ 75 % d’une hausse des taux de la Fed en décembre, ce qui reflète une certaine incertitude quant au calendrier de la prochaine décision. Les chiffres de l’emploi pourraient apporter un peu de clarté.

3/ APPLE EN TÊTE D’AFFICHAGE DE LA SEMAINE DES RÉSULTATS

Apple AAPL.O , l’un des "Magnificent 7", ces géants de la tech, est à l’affiche du calendrier des résultats, aux côtés de quelques stars de la galaxie de l’IA.

Le secteur de l’IA est particulièrement sous les feux de l’actualité après que les résultats décevants d’Alphabet (maison mère de Google), d’Amazon et d’Intel ont entraîné de fortes baisses des cours de leurs actions.

Les prochains rapports de Qualcomm QCOM.O et de son concurrent Advanced Micro Devices AMD.O pourraient soit renforcer, soit contredire les craintes selon lesquelles l’enthousiasme des investisseurs pour l’IA serait en train de s’essouffler.

En Europe, les investisseurs attendent également les résultats d’entreprises exposées aux droits de douane de Trump et à la hausse des prix de l’énergie liée au conflit avec l’Iran, notamment les constructeurs automobiles BMW BMWG.DE et Ferrari RACE.MI , ainsi que les compagnies aériennes Lufthansa

LHAG.DE , Ryanair RYA.I et IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways.

4/ LES BANQUES CENTRALES, SUITE

Cette nouvelle semaine s'annonce encore une fois riche en réunions des banques centrales. La Banque de réserve d'Australie (RBA) annoncera sa décision de politique monétaire mardi, suivie mercredi par la Riksbank suédoise, puis jeudi par la Banque d'Angleterre et la Norges Bank.

La Fed, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon ont toutes maintenu leur politique inchangée la semaine dernière , mais les marchés s’attendent à ce que la RBA, la Riksbank et la BoE relèvent leurs taux.

Il s’agirait de la cinquième hausse cette année pour la banque centrale australienne, qui lutte contre une inflation tenace, mais de la première pour la Suède et la Grande-Bretagne.

Jusqu’à présent, ces deux institutions ont adopté une attitude attentiste, mais les risques croissants d’inflation renforcent la nécessité d’agir.

La banque centrale norvégienne est plus avancée sur la voie du resserrement monétaire, puisqu’elle a déjà relevé ses taux à deux reprises cette année.

5/ DEUX PARCOURS DIFFÉRENTS

La banque centrale du Brésil est confrontée à un contexte plus complexe après qu’une campagne électorale spectaculaire a bouleversé les anticipations des marchés. La victoire de Flavio Bolsonaro au premier tour avait initialement stimulé les marchés, mais le retour en force de Luiz Inácio Lula da Silva lors du second tour a inversé ces gains, entraînant une forte baisse du real et des actions .

L’incertitude politique a compliqué un cycle d’assouplissement qui a ramené les taux d’intérêt à 13,75 %, faisant de la décision de politique monétaire de mercredi et des orientations qui l’accompagnent un sujet central pour les investisseurs. Les marchés suivront également de près le choix du ministre des Finances par Lula afin d’y déceler des indices sur la future politique budgétaire.

En Indonésie, les données du PIB du troisième trimestre , attendues jeudi, offriront un nouvel indicateur de la dynamique économique. Alors que la roupie se trouve près de ses plus bas historiques, les investisseurs guettent les signes de tension dans la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, sur fond d’inquiétudes concernant les politiques du président Prabowo Subianto et son ambitieux objectif de croissance de 8 %.