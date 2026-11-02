Allemagne/PMI: Croissance solide de l'activité manufacturière en octobre

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg

Le secteur manufacturier allemand ‌a connu une solide croissance en octobre, la hausse des ventes ​à l'exportation et la demande liée au secteur public ayant soutenu la production et les commandes, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI S&P ​Global et HCOB, publiés lundi.

• L'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier a progressé à ​54,2 en octobre, contre 53,9 en ⁠septembre.

• Tout chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité, ‌tandis qu'un chiffre inférieur à 50 signale une contraction.

• "La reprise du secteur manufacturier allemand s'est poursuivie en octobre malgré ​une recrudescence des pressions ‌sur les coûts, ce qui souligne la résilience du ⁠secteur", a déclaré Phil Smith, directeur adjoint des affaires économiques chez S&P Global Market Intelligence

• La production a augmenté pour le dixième mois ⁠consécutif, même si ‌le rythme s'est ralenti pour atteindre son niveau le plus ⁠faible depuis juillet.

• La croissance des nouvelles commandes s'est également affaiblie ‌pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois, ⁠tandis que les ventes à l'exportation ont progressé à ⁠un rythme solide ‌et légèrement plus rapide

• La demande étrangère a atteint son deuxième plus ​haut niveau en plus de quatre ‌ans et demi, les entreprises faisant état d'une hausse des ventes en provenance d'Asie, d'Amérique ​du Nord et de certaines régions d'Europe

• Les carnets de commandes ont augmenté pour le troisième mois consécutif et l'emploi n'a ⁠reculé que très légèrement.

• Les pressions sur les coûts se sont toutefois intensifiées, l'inflation des prix des intrants ayant atteint son plus haut niveau depuis cinq mois et les retards de livraison des fournisseurs s'étant aggravés dans une mesure sans précédent depuis mai.

(Reuters ; version française Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)