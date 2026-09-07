Take Five : Bonsoir, M. Bond

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(Mise à jour de l'article initialement publié vendredi: ajout des données sur l'emploi aux paragraphes 20 et 21, et de la baisse de notation par S&P au paragraphe 35)

Les données importantes sur l'inflation aux États-Unis et la réunion de la Banque centrale européenne occupent le devant de la scène cette semaine, dans un contexte de chute des marchés obligataires qui a propulsé les coûts d'emprunt à leur plus haut niveau depuis des années, de Tokyo à Sydney en passant par Londres et New York.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’actualité des marchés financiers cette semaine, par Kevin Buckland à Tokyo, Lewis Krauskopf à New York, ainsi que Yoruk Bahceli, Samuel Indyk et Marc Jones à Londres.

1/ SECOUÉS, MAIS PAS ENCORE BOULEVERSÉS

Les rendements obligataires ont bondi dans toutes les régions et sur toutes les échéances, augmentant les coûts d’emprunt pour les gouvernements, les entreprises et les ménages, et remettant en question les valorisations élevées des marchés boursiers.

Plusieurs facteurs sont en cause . La guerre au Moyen-Orient a fait grimper les prix de l’énergie, renforcé les anticipations d’inflation et incité les traders à se préparer à de nouvelles hausses de taux , propulsant les rendements à court terme aux États-Unis et dans la zone euro à leur plus haut niveau depuis plusieurs années.

Parallèlement, les rendements à 10 ans frôlent des seuils importants, tandis que la plupart des principaux rendements à 30 ans avoisinent leurs plus hauts niveaux depuis bien plus d’une décennie, les opérateurs craignant que des années d’emprunts souverains massifs ne deviennent de plus en plus difficiles à financer.

Les gouvernements surveillent la situation de près. Le mois dernier, dans l’espoir de faire baisser les rendements, le Trésor américain a annoncé qu’il allait au moins doubler le volume de ses opérations de rachat de titres de dette à long terme. La première opération est prévue pour mercredi.

Mais, bien que les niveaux soient spectaculaires, les mouvements se sont déroulés de manière ordonnée, du moins jusqu’à présent.

2/ LE YEN EN FORCE

Le Japon est au cœur de la crise mondiale de la dette, le taux de ses obligations à 10 ans ayant dépassé les 3 % pour la première fois en trois décennies, ce qui a suscité de vives spéculations sur les marchés quant à l’impact potentiel d’un rapatriement massif des capitaux japonais depuis les marchés obligataires américains, européens et australiens.

Ce que les investisseurs veulent savoir, c’est si le fonds de pension japonais de 2 000 milliards de dollars, le GPIF , va réorienter une plus grande partie de ses capitaux vers les obligations nationales, au détriment des actions et de la dette étrangère.

Les finances publiques sont également au centre de l’attention, les demandes budgétaires des ministères japonais pour le prochain exercice fiscal se situant aux niveaux de la période de pandémie , tandis que la Banque du Japon pourrait s’orienter vers un rythme plus soutenu de hausses des taux , provoquant une flambée des taux à court terme.

Cette dernière évolution pourrait enfin donner un coup de pouce au yen japonais, en difficulté depuis longtemps. La devise s’est appréciée de près de 3 % entre mercredi et jeudi, à mesure que le sentiment des marchés s’inversait, une évolution que l’on n’avait observée récemment que lorsque les autorités japonaises et américaines étaient intervenues conjointement sur les marchés. JPY=EBS

3/ SUIVI DES COURS

Par ailleurs, aux États-Unis, les prochains rapports sur l’inflation pourraient être déterminants pour savoir si la Réserve fédérale relèvera ses taux d’intérêt dans le courant du mois.

Les données sur les prix à la production seront publiées jeudi, la veille de la publication très attendue de l'indice des prix à la consommation. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'IPC du mois d'août ait progressé de 0,4 %.

L’inflation dépasse l’objectif annuel de 2 % fixé par la Fed depuis plusieurs années, bien que l’IPC du mois précédent n’ait affiché qu’une légère hausse .

Les marchés estiment à environ 60 % la probabilité d’une hausse des taux en septembre, les arguments en faveur de cette décision s’appuyant sur le discours « belliciste » du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh , lors de la conférence de Jackson Hole, ainsi que sur les chiffres de l’emploi de vendredi, nettement supérieurs aux prévisions .

En revanche, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a déclaré jeudi que si les prochaines données confirmaient un ralentissement des pressions inflationnistes, il serait enclin à plaider en faveur d’un maintien des taux inchangés.

Les résultats trimestriels du géant de l’informatique Oracle

ORCL.N , attendus la semaine prochaine, pourraient également ramener l’attention sur le secteur de l’IA.

4/ HAUSSE JEUDI, ET APRÈS?

La BCE va très certainement relever ses taux de 25 points de base supplémentaires jeudi — une répétition de la décision prise en juin.

Les décideurs ne verront pas d’un bon œil le retour de l’inflation au-dessus de 3 % , compte tenu de la hausse des prix de l’énergie; pour les traders, la question est donc de savoir ce qui va se passer ensuite.

Les responsables de la politique monétaire n’ont pas de boule de cristal et personne ne peut prédire combien de temps durera la guerre en Iran; ils seront donc peu enclins à donner des indications sur la suite des événements.

Les marchés continuent de parier sur une nouvelle hausse d’ici décembre et une autre l’année prochaine. Mais les économistes estiment que la BCE en a fini pour l’instant et que la forte hausse des rendements obligataires cet été a peut-être fait une partie du travail à la place des décideurs politiques.

Suivez également les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, concernant la vente d’euros par les États-Unis pour acheter des yens .

5/ SÉNÉGAL – UNE SITUATION EXASPÉRANTE

Les gros marchés obligataires mondiaux ne sont pas les seuls à connaître des turbulences. Deux ans après que le Sénégal a découvert ce que l’on sait désormais être plus de 10 milliards de dollars de dette jusque-là inconnue, le gouvernement se résigne à l’inévitabilité d’un plan de sauvetage du FMI .

En contrepartie, il devra assainir sa dette pour la rendre viable à long terme. Ce n’est toutefois pas aussi simple qu’il n’y paraît, surtout pour un pays membre d’une union monétaire — il suffit de demander à Athènes.

Dakar ne souhaite donc pas inclure la dette « locale » libellée en franc CFA ouest-africain qui lui a été prêtée par les banques et les institutions multilatérales de la région. Cela signifie que le reste de sa dette — en particulier les obligations d’État qu’il a vendues sur les marchés internationaux des capitaux — devra subir un choc plus important .

Vendredi, S&P a abaissé la note de crédit à long terme en devises étrangères du Sénégal de « CCC+ » à « CC », invoquant une forte probabilité que la restructuration de la dette prévue par le gouvernement entraîne des pertes pour les créanciers en devises étrangères.

Il faudra probablement des mois avant que la situation ne s’éclaircisse, mais la semaine prochaine pourrait être marquée par un développement important. Le conseil d’administration du FMI doit débattre de son « cadre de viabilité de la dette pour les pays à faible revenu », et une modification de ces règles pourrait aggraver encore davantage la situation du Sénégal.