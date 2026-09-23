Taïwan va maintenir des « contacts étroits » avec les États-Unis concernant les ventes d'armes

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par Fabian Hamacher et Tsai Hsin-Han

Taïwan continuera à entretenir des contacts étroits avec les États-Unis afin de favoriser la mise en œuvre des ventes d’armes conformément au calendrier prévu, a déclaré mercredi un responsable du ministère de la Défense, à la veille d’une rencontre entre les dirigeants américains et chinois à Washington.

La Chine considère Taïwan, gouverné démocratiquement, comme faisant partie de son territoire et a exigé à plusieurs reprises que les ventes d’armes américaines cessent.

Alors que le président américain Donald Trump a approuvé en décembre un programme de 11 milliards de dollars en faveur de Taïwan, le plus important jamais accordé, il a déclaré en mai, après s'être rendu à Pékin, qu'un deuxième programme, d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars, était suspendu .

Le président chinois Xi Jinping devrait faire pression sur Trump pour qu’il mette fin à ces ventes lors de leur rencontre à Washington cette semaine.

S'adressant aux journalistes à Tainan, dans le sud de Taïwan, lors d’un voyage de presse, le porte-parole adjoint du ministère taïwanais de la Défense, Chiao Fu-chun, a déclaré que le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région indo-pacifique constituait un « intérêt commun des nations démocratiques ».

« Le gouvernement américain et le Congrès ont à plusieurs reprises exprimé leur soutien à la capacité de Taïwan à se défendre », a-t-il ajouté.

« Par conséquent, nous continuerons à entretenir des contacts étroits avec le ministère américain de la Guerre et à promouvoir la mise en œuvre des ventes d’armes conformément au calendrier prévu. »

Le président taïwanais Lai Ching-te a fait sienne l’appel lancé par Donald Trump aux alliés des États-Unis pour qu’ils augmentent leurs dépenses en matière d’ de défense.

Si les États-Unis sont le principal fournisseur d’armes de Taïwan, Taipei dispose de son propre programme de développement d’armement, qui couvre aussi bien les sous-marins et les avions de chasse que les missiles à longue portée.

Mercredi, l’armée taïwanaise a présenté son nouveau véhicule de combat blindé à huit roues équipé d’un canon de 105 mm, et a procédé à des exercices de tir réel afin de démontrer les capacités de combat de cette arme de fabrication nationale.

L’armée a également exposé, sans toutefois les utiliser, certaines de ses armes de fabrication américaine, telles que les roquettes HIMARS d’ LMT.N , produites par Lockheed Martin.

Taïwan organise régulièrement des exercices de tir réel et invite des journalistes à se rendre dans des bases militaires pour assister aux manœuvres.

La Chine n’a jamais renoncé à recourir à la force pour placer Taïwan sous son contrôle, et ses forces armées mènent des opérations autour de l’île presque quotidiennement.

Le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de Pékin, affirmant que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.