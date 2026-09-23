 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron décrit devant l'Onu la diplomatie pour Gaza comme un "spectacle de honte"
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 06:59
Ajouter Boursorama à vos sources

81e Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York

81e Assemblée générale des Nations Unies au siège de l'ONU à New York

par John Irish

Emmanuel Macron a rejeté ‌mardi l'idée selon laquelle la guerre dans la bande de Gaza avait pris fin, comme revendiqué par ​le président américain Donald Trump, déclarant qu'aucune voie humanitaire n'avait été rouverte dans l'enclave palestinienne depuis l'annonce à l'automne dernier d'une "paix prétendue".

A la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, où il effectuait son ultime ​discours avant la fin de son mandat à l'Elysée l'an prochain, le président français a décrit la situation à Gaza comme un ​spectacle faisant "honte à tous", alors même que son homologue ⁠américain s'est targué quelques heures plus tôt, au même endroit, d'un triomphe diplomatique avec son plan ‌de paix entre Israël et le Hamas palestinien.

"Il y a un an, ici même, nous étions une douzaine d'Etats à reconnaître la Palestine", a dit Emmanuel Macron. ​J'entends le cynisme de certains: 'reconnaissance de ‌papier, regardez la réalité'. Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de ⁠rester inactifs face à Gaza ?", a-t-il poursuivi.

"Certains se flattent d'une paix prétendue, mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous ?".

La Maison ⁠blanche n'a pas répondu ‌dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Emmanuel Macron a été critiqué par certains ⁠politiciens et activistes en France pour avoir peu agi depuis qu'il a annoncé en septembre 2025 la ‌reconnaissance d'un Etat palestinien.

Alors que les liens entre la France et Israël se sont particulièrement ⁠tendus au cours de l'année écoulée, Paris a durci sa position à ⁠l'égard des violences commises par ‌les colons juifs contre les palestiniens en Cisjordanie occupée, en annonçant notamment ce mois-ci, avec d'autres pays, ​des restrictions commerciales visant les colonies en Cisjordanie.

"Regardez ce ‌qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations sont faites, au nom de quoi ? Le Hamas n'a jamais sévi ​en Cisjordanie", a dit mardi le président français.

Cela, a-t-il ajouté, vient "construire chaque jour l'impossibilité d'un projet, qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister" ainsi que "les conditions mêmes ⁠de la sécurité d'aujourd'hui et de demain pour Israël et son peuple - sécurité à laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés".

"Tous ceux qui prétendent que la sécurité d'Israël passe par la violation de la souveraineté de tous ses voisins font une erreur funeste, affaiblissent la sécurité d'Israël pour aujourd'hui et pour demain, et la menacent", a déclaré Emmanuel Macron.

(Reportage de John Irish, avec la contribution de ​Steve Holland; version française Jean Terzian)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

5 commentaires

  • 09:12

    Toujours se mettre en avant, les conséquences pour son pays il s'en fiche.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 23.09.2026 08:56 

    * BNP PARIBAS BNPP.PA - La banque française a déclaré mardi être en bonne voie pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action entre 2025 et 2028, grâce à une rentabilité accrue dans le cadre de son plan 2030. * EXOR EXOR.AS - La holding ... Lire la suite

  • Un avion de la compagnie iranienne Mahan Air sur le tarmac de l'aéroport de Dubaï le 14 septembe 2017 ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    De nouvelles sanctions américaines doivent frapper les compagnies aériennes iraniennes
    information fournie par AFP 23.09.2026 08:54 

    Les nouvelles sanctions américaines visant des compagnies aériennes d'Iran, promises par Washington à la fermeture "partout dans le monde", doivent entrer en vigueur mercredi, avec déjà de premières annulations de vols. Le Trésor américain a assuré lundi que les ... Lire la suite

  • M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    M6 : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.09.2026 08:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Vendanges au Château Coutet à Saint-Emilion, en Gironde, le 7 septembre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Sur le plateau prisé de Saint-Émilion, un domaine multiséculaire à "contre-courant"
    information fournie par AFP 23.09.2026 08:52 

    Sur le plateau calcaire de Saint-Émilion, entourée de prestigieuses propriétés, une famille de viticulteurs préserve ses méthodes ancestrales et défend des choix "à contre-courant", dont elle récolte les fruits en pleine crise viticole et climatique. "On peut nous ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank