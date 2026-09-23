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Israël dénonce l'"absurdité grotesque" des propos de Macron à l'ONU sur la Cisjordanie
information fournie par AFP 23/09/2026 à 06:32
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Le président français Emmanuel Macron à l'assemblée générale de l'ONU, le 22 septembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Le président français Emmanuel Macron à l'assemblée générale de l'ONU, le 22 septembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Israël a vivement réagi mardi aux propos du président français Emmanuel Macron à l'ONU, qui avait critiqué les agissements israéliens en Cisjordanie en affirmant que le Hamas n'était pas actif sur ce territoire où siège l'Autorité palestinienne.

"L'absurdité grotesque des propos d'Emmanuel Macron est sidérante", a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui doit prononcer jeudi un discours devant l'instance internationale.

"Des terroristes du Hamas mènent des attaques contre des Juifs presque tous les jours. Ils ont assassiné d'innombrables civils israéliens en Judée-Samarie", a-t-il déclaré, en utilisant le nom biblique de la Cisjordanie.

L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, lui a emboîté le pas, jugeant "difficile d'imaginer un discours plus déconnecté de la réalité que celui de Macron à l'ONU".

Le bureau de M. Netanyahu a évoqué la mort par balles, dimanche, à la veille de Yom Kippour, le jour le plus sacré du judaïsme, d'un colon israélien en Cisjordanie, père de six enfants et qui avait également la nationalité française.

L'armée israélienne a dit avoir arrêté le tireur palestinien dans un hôpital et indiqué que des soldats avaient ensuite mené un raid dans son village. Un ministre du gouvernement Netanyahu a réclamé son exécution en vertu d'une nouvelle loi.

Des colons israéliens extrémistes attaquent fréquemment les Palestiniens en Cisjordanie. Selon les Nations Unies, on y a recensé chaque jour environ six incidents violents liés aux colons visant des Palestiniens ou leurs biens chaque jour jusqu'à la mi-2026.

Dans son discours à l'assemblée générale de l'ONU, M. Macron a déploré la situation humanitaire à Gaza, d'où le Hamas a lancé l'attaque du 7 octobre 2023, la plus meurtrière jamais dirigée contre Israël, ainsi que les actions d'Israël en Cisjordanie.

"Quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza?", a lancé le président français. Il a déploré de voir à Gaza un "spectacle qui nous fait honte à tous", réaffirmant que bâtir une solution à deux Etats était la condition de la "sécurité d'aujourd'hui et de demain pour Israël et son peuple".

M. Netanyahu entretient de mauvaises relations avec M. Macron, qui a mené l'an dernier, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, une initiative des pays occidentaux visant à reconnaître un Etat palestinien.

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4 commentaires

  • 08:41

    On attends des sanctions, un boycott , Macron remonterait dans mon estime.

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