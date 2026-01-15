Taïwan investira 250 milliards de dollars dans les semi-conducteurs aux États-Unis dans le cadre d'un nouvel accord commercial
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 20:24
En contrepartie, Washington s'engage à réduire les barrières douanières : les droits réciproques sur les produits taïwanais seront plafonnés à 15% (contre 20% auparavant), et plusieurs catégories, dont les médicaments génériques, composants aéronautiques et ressources naturelles, seront exemptées de droits. Des exemptions spécifiques ont également été accordées dans le cadre de la section 232, permettant aux entreprises taïwanaises de contourner certains droits d'importation pendant et après la construction de nouvelles usines de puces sur le territoire américain.
Cet accord met fin à une période d'incertitude pour l'industrie, marquée par une politique commerciale instable sous l'administration Trump. Il s'inscrit dans une stratégie plus large visant à sécuriser l'approvisionnement des États-Unis en semi-conducteurs avancés, alors que l'accès aux puces, en particulier celles dédiées à l'intelligence artificielle, est devenu un enjeu économique et géopolitique majeur. La dépendance à l'égard de Taïwan, où se concentre une large part de la production mondiale, représente un risque stratégique important en cas de conflit avec la Chine, que les États-Unis cherchent désormais à atténuer.
