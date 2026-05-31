Taïwan condamne la Chine après l'expulsion d'une journaliste du New York Times à la suite d'un entretien avec le président taïwanais

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Le bureau présidentiel taïwanais a condamné la Chine dimanche après que le New York Times a affirmé qu'une de ses journalistes avait été expulsée du pays à la suite d'une interview réalisée par le journal avec le président taïwanais Lai Ching-te.

La Chine considère Taïwan, gouverné démocratiquement, comme son propre territoire et qualifie M. Lai de « séparatiste ». Ce dernier rejette les revendications de souveraineté de Pékin et affirme que seul le peuple de l'île peut décider de son avenir.

Le New York Times a déclaré vendredi que sa journaliste Vivian Wang avait été expulsée de Chine en février.

Le journal a cité une explication donnée par des responsables chinois selon laquelle cette mesure faisait suite à l'interview vidéo de M. Lai réalisée en décembre lors du sommet DealBook, précisant que Mme Wang n'y avait pas pris part.

La porte-parole du bureau présidentiel taïwanais, Karen Kuo, a déclaré qu’il était de pratique courante que M. Lai accorde des interviews et explique la position du gouvernement au monde entier.

« Le recours par la Chine à des prétextes sans fondement et à des méthodes grossières pour menacer les médias et porter atteinte à la liberté de la presse non seulement ne contribue pas à améliorer son image internationale, mais souligne également que la Chine d'aujourd'hui est bel et bien une source d'instabilité », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Ni le ministère chinois des Affaires étrangères ni le département d'État américain n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Mme Wang était auparavant basée en Chine, où elle couvrait des sujets tels que la censure et la réponse de Pékin à la COVID. Elle n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaires.

Mme Kuo a déclaré que Taïwan « ne se laissera pas réduire au silence par l’oppression » et continuera à présenter sa position à la communauté internationale « de manière constante et responsable ». Taïwan s'est plaint que la Chine ait intensifié ce que Taipei qualifie de « répression transnationale », notamment en imposant des sanctions à des responsables et des législateurs taïwanais, alors même que la loi chinoise n'a aucune juridiction sur l'île.

Les journalistes étrangers en Chine ne se voient généralement accorder qu’un visa d’un an, qui doit être renouvelé chaque année et peut être révoqué à tout moment. La Chine a expulsé plus d’une douzaine de journalistes étrangers travaillant pour des médias américains en 2020, dans le cadre d’une série de mesures de rétorsion entre les deux pays. Washington a également réduit le nombre de journalistes autorisés à travailler aux États-Unis à seulement quatre grands médias d'État chinois.