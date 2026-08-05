TAE, société spécialisée dans l'énergie de fusion, signe un accord d'option portant sur l'approvisionnement futur en hélium-3

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TAE Technologies, société spécialisée dans le développement de l'énergie de fusion, qui a accepté d'être rachetée par Trump Media & Technology Group DJT.O , a annoncé mercredi avoir signé un accord avec la société privée Black Moon Energy, qui pourrait offrir une future option d'approvisionnement en hélium-3 pour ses centrales électriques en projet.

Le secteur de la fusion nucléaire n’a pas encore réussi à franchir le fossé entre les réacteurs expérimentaux et les centrales électriques commerciales, les développeurs s’efforçant toujours de démontrer les performances des réacteurs, d’attirer des capitaux et de garantir un approvisionnement à long terme en combustible.

TAE, qui compte parmi ses bailleurs de fonds Google (Alphabet) GOOGL.O et Chevron CVX.N , a levé plus d’un milliard de dollars. La société se prépare à construire sa première centrale à fusion, Da Vinci, qui devrait produire 50 mégawatts d’électricité; le choix du site est prévu dans le courant de l’année et la mise en service est attendue en 2031.

Les futures centrales devraient être conçues pour une puissance comprise entre 350 et 500 mégawatts, a indiqué l’entreprise.

L’accord prévoit une collaboration en matière de développement commercial, ont précisé les entreprises.

Michl Binderbauer, directeur général de TAE, a déclaré que cet accord pourrait offrir une alternative en matière d’approvisionnement en combustible alors que l’entreprise s’oriente vers la production commerciale d’électricité.

Trump Media avait convenu en décembre d’acquérir TAE dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars, qui devait donner naissance à une société cotée en bourse spécialisée dans l’énergie de fusion.

Les sociétés avaient prévu, puis abandonné en juin, de procéder à une scission de l’activité historique de Trump Media dans les réseaux sociaux , notamment Truth Social et d’autres actifs médiatiques, pour en faire une entité cotée séparément.

La société, dont le siège se trouve à Foothill Ranch, en Californie, prévoit de déposer les documents relatifs à la fusion auprès des autorités réglementaires américaines et de finaliser la transaction avant la fin de l’année 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.