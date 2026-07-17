Taco Bell retire la laitue de ses menus dans certains États en raison d'un lien avec la cyclosporose

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YUM.N , filiale de Yum Brands, a déclaré jeudi avoir retiré la laitue provenant d'un de ses fournisseurs dans certains États américains, après que des rapports ont indiqué que les enquêteurs avaient établi un lien entre cet ingrédient et une épidémie de cyclosporiase en cours qui a rendu malades des milliers de personnes dans le pays.

“Sur la base des échanges en cours avec les autorités de santé publique, et par mesure de précaution, Taco Bell a pris des mesures immédiates pour retirer volontairement la laitue potentiellement concernée provenant d’un fournisseur dans certains États”, a déclaré Taco Bell dans un communiqué.

“L’ingrédient concerné provenant de notre fournisseur est retiré pour une durée indéterminée de notre chaîne d’approvisionnement à l’échelle nationale et sera remplacé dans les 24 heures dans certains États.”

Taco Bell n’a pas révélé le nom du fournisseur ni précisé dans quels États l’ingrédient avait été retiré.

Le Washington Post a rapporté plus tôt dans la journée de jeudi que la laitue iceberg râpée fournie aux restaurants Taco Bell par le fournisseur californien Taylor Farms avait été identifiée par les enquêteurs comme une source potentielle de contamination dans le cadre de cette épidémie d’infection intestinale parasitaire.

Cette épidémie, qui a débuté le 1er mai, s’est concentrée dans le Michigan, l’Ohio et l’État de New York ayant également signalé un grand nombre de cas. Les autorités sanitaires du Michigan ont fait état jeudi de 4 312 cas de cette maladie parasitaire.

Bien que les États-Unis aient déjà connu des épidémies de cyclosporose par le passé, l’ampleur et l’étendue géographique de l’épidémie de cette année sont nettement plus importantes, ce qui suscite l’inquiétude des autorités sanitaires. En début de semaine, Taco Bell a déclaré avoir retiré un nombre limité d’ingrédients de certains restaurants à titre de mesure de précaution.

Bloomberg News a rapporté plus tôt jeudi que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) devrait bientôt conseiller aux consommateurs d’éviter la laitue râpée dans les restaurants Taco Bell du Michigan, de l’Ohio, de la Virginie-Occidentale, du Kentucky et de l’Indiana.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, qui chapeaute la FDA, ainsi que Taylor Farms n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La cyclosporiase peut se contracter par la consommation d’aliments, généralement des fruits et légumes crus ou de l’eau contaminée par des matières fécales, et provoque des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux. Cette épidémie survient alors que les autorités sanitaires américaines sont confrontées à une réduction de leurs capacités de surveillance en raison de coupes budgétaires.