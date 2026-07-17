Shein a reçu le feu vert du comité de cotation pour son IPO à Hong Kong

Un sac de courses du géant de la mode éphémère en ligne Shein

Shein a ‌obtenu l'accord du comité d'admission à la cote de la Bourse ​de Hong Kong pour son IPO, ont déclaré vendredi trois personnes proches du dossier, ce qui rapproche le spécialiste chinois du commerce en ​ligne de son entrée très attendue sur les marchés de la place financière asiatique.

Cette ​introduction en Bourse serait l'une des ⁠plus suivies à Hong Kong depuis des années et constituerait ‌un test majeur de l'intérêt des investisseurs pour les grandes opérations dans le secteur, après l'échec des précédentes tentatives ​de Shein à ‌New York et à Londres, qui se sont heurtées ⁠à des examens réglementaires rigoureux.

Les sources ont souhaité rester anonymes car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer auprès des médias. Les ⁠porte-parole de Shein ‌et de la Bourse de Hong Kong n’ont pas ⁠immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant l’issue ‌de la procédure d’examen.

Reuters a rapporté lundi que l'audition par ⁠le comité d'admission à la cote de la ⁠Bourse de Hong ‌Kong concernant l'IPO de Shein était prévue jeudi, la société devant y ​répondre à des questions sur ‌ses activités et sa situation financière.

Shein vise une valorisation à Hong Kong comprise entre 40 ​et 50 milliards de dollars (34,95 à 43,69 milliards d'euros), un chiffre largement inférieur à la valorisation de 100 milliards ⁠de dollars qui lui avait été attribuée, selon les médias, lors d'un tour de table en 2022, alors qu'elle envisageait pour la première fois une cotation à New York.

(Kane Wu et Selena Li à Hong Kong, Yantoultra Ngui à Singapour et Helen Reid à Londres; ​version française Augustin Turpin)