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Taco Bell retire la laitue dans certains États en raison d'un lien avec la cyclosporose
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 02:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration de Taco Bell)

Taco Bell, filiale de Yum Brands YUM.N , a déclaré jeudi avoir retiré la laitue provenant d'un de ses fournisseurs dans certains États américains, après que des rapports ont établi un lien entre cet ingrédient et une épidémie de cyclosporose qui a déjà touché des milliers de personnes aux États-Unis.

“Sur la base des échanges en cours avec les autorités de santé publique, et par mesure de précaution, Taco Bell a pris des mesures immédiates pour retirer volontairement la laitue potentiellement concernée provenant d’un fournisseur dans certains États”, a déclaré Taco Bell dans un communiqué.

“L’ingrédient concerné provenant de notre fournisseur est retiré pour une durée indéterminée de notre chaîne d’approvisionnement à l’échelle nationale et sera remplacé dans les 24 heures dans certains États”, a ajouté Taco Bell.

Taco Bell n’a pas révélé le nom du fournisseur ni précisé dans quels États l’ingrédient avait été retiré.

Le Washington Post a rapporté plus tôt jeudi que la laitue iceberg émincée fournie aux restaurants Taco Bell par le fournisseur californien Taylor Farms avait été identifiée par les enquêteurs comme une source potentielle de contamination dans le cadre de cette épidémie d’infection intestinale parasitaire.

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