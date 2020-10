Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TABLEAU-France-Baisse de 11,5% du nombre de demandeurs d'emploi au 3e trimestre Reuters • 27/10/2020 à 12:00









27 octobre (Reuters) - Nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (n'exerçant aucune activité) en France métropolitaine au 3e trimestre 2020, selon les données publiées mardi par le ministère du Travail et Pôle emploi. Variation et niveau des effectifs des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A. Nombre total d'inscrits en Evolution par rapport Evolution en % catégorie A (en millions) au trimestre précédent T3 2020 trimestre-sur-trimestre sur un sur un an trimestre France métropolitaine 3.673.400 -475.900 -11,5% +9,5% France entière (Dom 3.924.100 -483.200 -11,0% +8,8% inclus, hors Mayotte) (Juliette Portala)

