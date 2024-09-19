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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 19/09/2024 à 12:00

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATi

MATURITE 01/03/32

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 816 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 2,353 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 94,07%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,92%

A COMPARER A 64,00%

EN DATE DU 16/05/24

DATE DE REGLEMENT 23/09/24

OATei

MATURITE 25/07/32

COUPON 3,15%

VOLUME ADJUGE 330 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,334 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 118,00%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 0,76%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 23/09/28

OATei

MATURITE 25/07/40

COUPON 1,80%

VOLUME ADJUGE 530 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,408 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 109,57%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,13%

A COMPARER A 73,00%

EN DATE DU 21/03/24

DATE DE REGLEMENT 23/09/24

OATei

MATURITE 25/07/53

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 323 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 870 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 75,20%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,10%

A COMPARER A 1,01%

EN DATE DU 14/08/24

DATE DE REGLEMENT 23/09/24

Inflation
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