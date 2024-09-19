TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATi
MATURITE 01/03/32
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 816 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,353 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,07%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,92%
A COMPARER A 64,00%
EN DATE DU 16/05/24
DATE DE REGLEMENT 23/09/24
OATei
MATURITE 25/07/32
COUPON 3,15%
VOLUME ADJUGE 330 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,334 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 118,00%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,76%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/09/28
OATei
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 530 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,408 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 109,57%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,13%
A COMPARER A 73,00%
EN DATE DU 21/03/24
DATE DE REGLEMENT 23/09/24
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 323 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 870 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 75,20%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,10%
A COMPARER A 1,01%
EN DATE DU 14/08/24
DATE DE REGLEMENT 23/09/24
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