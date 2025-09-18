Football/Ligue des champions: Le PSG débute par une victoire facile contre l'Atalanta Bergame

UEFA Champions League - Paris St Germain - Atalanta

par Vincent Daheron

PARIS -Le Paris Saint-Germain a parfaitement lancé mercredi la défense de son titre en Ligue des champions en s'imposant largement face à l'Atalanta Bergame (4-0), au Parc des Princes, à l'occasion de la première journée de la phase de ligue.

Trois mois et demi après son premier triomphe dans la compétition, Paris n'a pas perdu de temps pour soigner son retour en C1 puisque Marquinhos a ouvert la marque à la troisième minute. Khvicha Kvaratskhelia a ensuite doublé la mise (39e) puis Nuno Mendes (51e) et Gonçalo Ramos (90e+1) ont alourdi le score en deuxième période.

Le penalty de Bradley Barcola stoppé par Marco Carnesecchi (44e) avant la mi-temps n'aura pas eu de conséquence.

Le PSG s'installe provisoirement en tête du classement de la phase de ligue à la faveur de sa différence de buts avant de se déplacer dans deux semaines à Barcelone lors de la deuxième journée.

"L'important est de voir l'équipe et les supporters avec la joie d'avoir fait un très bon match", a réagi l'entraîneur Luis Enrique sur Canal+. "Ça a été difficile de surmonter leur pression, on a créé beaucoup d'occasions et je pense qu'on a mérité la victoire."

Même privés sur blessure d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, seuls changements dans le onze par rapport à la finale de mai dernier avec Lucas Chevalier à la place de Gianluigi Donnarumma, les Parisiens ont proposé le même jeu collectif huilé qui leur ont permis de décrocher leur première C1 la saison passée.

Les dix premières minutes ont ressemblé à un déferlement pour la défense de l'Atalanta Bergame. Le capitaine Marquinhos a ouvert le score à la réception d'un centre de Fabian Ruiz (3e) et Nuno Mendes, Bradley Barcola et Achraf Hakimi auraient pu l'imiter sans les arrêts décisifs de Marco Carnesecchi (5e, 8e, 10e).

Le gardien bergamasque s'est de nouveau illustré, sans avoir à forcer son talent pour capter le penalty de Bradley Barcola tiré sans conviction (44e).

Paradoxalement, ce sont sur deux éclairs individuels que Paris a ensuite marqué. Khvicha Kvaratskhelia en décochant une frappe à l'entrée de la surface après une incursion au coeur de la défense adverse (39e) et Nuno Mendes après un festival sur son aile gauche (51e).

Alors que l'issue de la partie était déjà connue depuis de longues minutes, Gonçalo Ramos - entré en jeu en seconde période - a profité d'une erreur de Raoul Bellanova pour participer à la fête offensive d'un joli piqué (90e+1).

La soirée ayant rapidement tourné à son avantage, Luis Enrique a pu préserver ses ouailles en fin de match en prévision du déplacement chez le rival marseillais dimanche à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 1.

Seule ombre au tableau, Joao Neves a quitté ses partenaires prématurément après s'être touché l'arrière de la cuisse gauche avant l'heure de jeu.

"La blessure a été un peu inattendue mais il faut attendre de voir ce que disent les médecins", a déclaré Luis Enrique sur Canal+

(Reportage de Vincent Daheron)