 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 839,62
+0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Équipementiers : Aumovio, l'ex-branche auto en difficulté de Continental, entre en Bourse
information fournie par Boursorama avec AFP 18/09/2025 à 08:09

( AFP / FABIAN BIMMER )

( AFP / FABIAN BIMMER )

L'équipementier allemand Continental introduit jeudi à la Bourse de Francfort sa division pour composants automobiles Aumovio, en difficulté, signant la plus importante opération boursière de la place de Francfort de l'année dans une industrie en crise.

L'action pourrait valoir entre 42 et 50 euros, estiment des analystes cités dans la presse, ce qui valorise l'entreprise entre 4,2 et 5 milliards d'euros, à raison de quelque 100 millions d'actions émises.

La première cotation d'Aumovio est attendue peu après 07H00 GMT, après quoi le président du directoire, Philipp von Hirschheydt, agitera comme à l'accoutumée la cloche marquant les débuts du négoce de l'action.

Aumovio, dont le siège est à Francfort, se positionne désormais comme une holding spécialisée dans les technologies automobiles : composants électroniques et mécaniques, logiciels, systèmes pour conduite assistée et automatisée, connectivité, sécurité, affichage et informatique embarquée.

Pour Continental, la scission permet de clarifier son portefeuille en séparant ses activités historiques de pneumatiques et celles de technologies automobiles, jugées trop hétérogènes.

"En tant qu'entreprise indépendante, nous gagnons en créativité et en rapidité", avait expliqué en avril dernier dans un communiqué M. von Hirschheydt, membre du directoire de Continental et PDG de Aumovio.

Chaque détenteur de deux actions Continental va recevoir une action Aumovio.

Parmi eux, l'équipementier Schaeffler, détenu par la famille du même ,nom, détient 46% de Continental.

Le titre d'Aumovio pourrait grimper à 59 euros d'ici 2026, d'après les analystes de Jefferies.

Née de la réorganisation de Continental, Aumovio regroupe les activités de l'ancienne branche "Automotive", qui a généré en 2024 un chiffre d’affaires de 19,7 milliards d’euros, en baisse de près de 6% sur un an, et une perte nette de 272 millions d'euros.

Basée à Francfort (ouest), cette branche emploie environ 86.000 personnes dans le monde, soit environ la moitié des effectifs du groupe.

Des trois divisions de Continental, il s'agissait de la première source de revenus, mais également de l'activité la moins rentable.

Continental souhaite également se séparer de sa branche industrielle Contitech l'an prochain, de préférence via une vente, tout en se recentrant sur les pneus, son activité la plus stable.

A l'instar d'autres équipementiers automobiles en difficulté, Continental a annoncé entre 2024 et 2025 plus de 10.000 suppressions d'emplois dans le monde et plusieurs fermetures de sites industriels.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

CONTINENTAL
56,700 EUR XETRA -22,31%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un camion aux couleurs de CIS. (Crédit: / CIS)
    CIS : forte hausse des résultats sur les six premiers mois de l'année
    information fournie par AOF 18.09.2025 09:01 

    (AOF) - CIS a dévoilé des résultats semestriels en nette hausse, l’activité ayant été portée par la montée en puissance de contrats majeurs en Afrique et Eurasie. Sur la période, le chiffre d’affaires a progressé de 18,6 %, à 236,5 millions d’euros, tandis que ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 18.09.2025 08:59 

    * KERING PRTP.PA - Le groupe de luxe français a nommé Francesca Bellettini directrice générale de sa marque phare Gucci, en remplacement de Stefano Cantino, évincé après seulement neuf mois, marquant ainsi le premier grand remaniement managérial sous la houlette ... Lire la suite

  • Un écran diffuse une conférence de presse du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell
    Etats-Unis : la Fed baisse ses taux et prévoit d'autres réductions, Miran se distingue
    information fournie par Reuters 18.09.2025 08:50 

    par Howard Schneider et Ann Saphir WASHINGTON (Reuters) -La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage et indiqué qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste ... Lire la suite

  • VIRBAC SA : Baissier mais survendu
    VIRBAC SA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 18.09.2025 08:30 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank