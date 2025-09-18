 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Roche va racheter 89bio, spécialiste des traitements du foie, pour jusqu’à 3,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 08:08

Le logo du fabricant suisse de médicaments Roche est visible au siège de la société à Bâle

Le logo du fabricant suisse de médicaments Roche est visible au siège de la société à Bâle

FRANCFORT (Reuters) -Roche a annoncé jeudi avoir accepté d'acquérir la société américaine de biotechnologie 89bio pour un montant pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars (2,97 milliards d'euros) dans le but de renforcer son portefeuille de développement de traitements contre les maladies hépatiques et cardiométaboliques.

Dans un communiqué, le fabricant suisse de médicaments a indiqué que l'opération valait environ 2,4 milliards de dollars, ou jusqu'à 3,5 milliards de dollars si l'on tient compte d'un droit à valeur conditionnelle non négociable.

(Rédigé par Ludwig Burger, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

