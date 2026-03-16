TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,095 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,650 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,115%
% SERVI AU PRIX LIMITE 77,22%
TAUX MOYEN PONDERE 2,108%
A COMPARER A 2,097%
EN DATE DU 09/03/26
DATE DE REGLEMENT 18/03/26
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,775 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,200%
% SERVI AU PRIX LIMITE 58,06%
TAUX MOYEN PONDERE 2,199%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8012
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,830 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,235%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,27%
TAUX MOYEN PONDERE 2,229%
A COMPARER A 2,217%
EN DATE DU 09/03/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,120 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,935 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,355%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,353%
A COMPARER A 2,339%
EN DATE DU 09/03/26
DATE DE REGLEMENT
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